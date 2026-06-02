Gülseren Ceylan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!

Mehmet Ali Erbil ile kısa süren evliliği sonrası gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülseren Ceylan uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Boşanma sürecinin ardından kamuoyundan tamamen çekilen Ceylan’ın yeniden ortaya çıkması magazin gündemini hareketlendirdi.

Sokakta kameralara yansıyan anlarda Ceylan kendisini bekleyen görüntüye hazırlıksız yakalandı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve yüz ifadesi dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularına doğrudan yanıt vermedi.

Boşanma Süreci

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği 7 ay sürmüştü. Çift bir süre inişli çıkışlı ilişkiler yaşamış sonrasında evliliği yeniden denemişti. Ancak bu süreç uzun ömürlü olmadı. Taraflar anlaşmalı boşanma ile yollarını tamamen ayırdı.

Mahkeme “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesini kabul ederek tek celsede kararı verdi. Boşanma sonrası her iki taraf da konuşmama kararı aldı ve süreç büyük ölçüde sessiz ilerledi.

Nişantaşı’ndaki Görüntü Dikkat Çekti

Mehmet Ali Erbil ile evliliği yedi ay süren Gülseren Ceylan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gözünün altındaki morluğu dikkat çeken Ceylan, "Estetik şeyleri... Klasik dolgular ve botokslar" dedi. Ceylan, eski eşiyle ilgili sorulara ise cevap vermedi. pic.twitter.com/cssFr01U19 — Snob Magazin (@snobmagazin) June 2, 2026

Aylar sonra ilk kez kameralara yansıyan Gülseren Ceylan’ın yüzündeki değişim sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle göz çevresindeki belirgin izler dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede farklı yorumlara neden oldu.

Ceylan kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kaldı. Yalnızca görünümüne dair iddialara kısa bir açıklama yaptı. Göz çevresindeki değişimin estetik işlemlerden kaynaklandığını ifade etti.

Soru İşaretleri

Boşanma sonrası uzun süre gözlerden uzak kalan Ceylan’ın bu ani dönüşü yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kamuoyunda hem özel hayatı hem son görüntüsü konuşulmaya devam ediyor.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma gereği konuşmama kararı sürerken Gülseren Ceylan’ın gelecekte yeniden medya karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Şimdilik Nişantaşı’nda başlayan bu kısa görüntü magazin gündeminde yeni bir başlık açtı.