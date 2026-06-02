Sahra Işık'ın “Oğlum Seni Kimse Alamaz” Sözleri Gündem Oldu

Survivor geçmişiyle tanınan Sahra Işık özel hayatında yaşadığı gelişmelerle yeniden gündeme taşındı. İdris Aybirdi ile 2019 yılında başlayan evliliği zaman içinde yaşanan sorunların ardından sona erdi. Çift bir süre ilişkilerini kurtarmak için evlilik terapisine başvurdu. Ancak süreç kalıcı bir çözüm üretmedi.

Taraflar ortak bir açıklama yaparak evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. Açıklamada saygı ve ortak karar vurgusu öne çıktı. Boşanma sürecinin ardından ikili özel hayatlarını medyadan uzak tutma kararı aldı.

Pamir ile Kurulan Yeni Düzen

Boşandıktan sonra Sahra Işık hayatını büyük ölçüde oğlu Pamir’e adadı. 2025 yılında dünyaya gelen Pamir sürecin merkezinde yer aldı. Işık sosyal medya paylaşımlarında daha çok anne-oğul anlarına yer vermeye başladı.

Günlük yaşamında daha sade bir çizgi izleyen Işık kameralardan uzak durmayı tercih etti. Buna rağmen sosyal medyada aktif kaldı ve zaman zaman duygusal paylaşımlar yaptı.

Sosyal Medyada Duygusal Mesajlar

Son dönemde yaptığı paylaşımlar dikkat çekici bir ton kazandı. Özellikle oğluyla kısa süreli ayrılık yaşadığı bir günün ardından yaptığı açıklama gündem oldu. Işık “Oğlum seni benden kimse alamaz” ifadelerini kullandı. Bu söz kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ardından yaptığı diğer paylaşımlarda duygusal ton daha da yükseldi. “Kimsenin gücü bize yetmez” ifadesi takipçiler tarafından yoğun etkileşim aldı. Işık oğluna yönelik mesajlarında güçlü bir bağ ve koruma vurgusu yaptı.

“Güçlü Bir Anne Hikayesi” Vurgusu

Sahra Işık paylaşımlarında sadece bugüne değil geleceğe de mesaj verdi. Oğlunun ileride kendi hikayesini anlatırken güçlü bir anne figürü hatırlamasını istediğini dile getirdi. “Annem çok güçlüydü ama beni hiç yalnız bırakmadı” sözleri dikkat çekti.

Bu ifadeler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bir kesim duygusal bir anne hikayesi olarak değerlendirirken bir kesim ise mesajların yoğun duygusal tonu üzerine tartışma başlattı.

Gözler Sahra Işık’ın Yeni Döneminde

Boşanma sonrası süreçte Sahra Işık’ın hayatını nasıl şekillendireceği merak ediliyor. Şimdilik odağını tamamen oğluna yönelten Işık sosyal medyada paylaştığı mesajlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni dönemde daha sakin mi yoksa daha görünür bir profil mi çizeceği ise belirsizliğini koruyor.