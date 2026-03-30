Türkiye’de Kütüphaneler Rekor Kırdı: Üye Sayısı 7 Milyonu Geçti

Türkiye’de kültür ve bilgiye erişim alanında dikkat çeken bir büyüme yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki kütüphaneler önemli bir eşiği geride bıraktı. Halk kütüphaneleri bünyesindeki üye sayısı 7 milyon 160 bin 225’e ulaştı. Aynı zamanda toplam kitap sayısı 26 milyon 41 bin 29 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, okuma alışkanlıklarının ve kütüphane kullanımının her geçen yıl güçlendiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Kütüphane Sayısı ve Kullanıcı Oranı Artıyor

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphanelerin sayısı 1300’ü geçti. Türkiye genelinde 900’den fazla ilçede aktif olarak hizmet veren bu yapılar, erişilebilirliği ciddi şekilde artırıyor.

Öte yandan kullanıcı sayısı da yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bin 669’a ulaştı. Bir önceki yıl bu rakam 38 milyon 737 bin 705 olarak kaydedilmişti. Benzer şekilde üye sayısı da 6 milyon 726 bin 993’ten 7 milyonun üzerine çıktı. Bu artış, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alınan yerler olmadığını; aynı zamanda yaşayan kültür alanları haline geldiğini gösteriyor.

Farklı Kütüphane Türleriyle Yaygınlaşan Erişim

Türkiye’de kütüphane çeşitliliği de dikkat çekiyor. Çünkü yeni nesil kullanım alışkanlıkları, farklı konseptleri beraberinde getiriyor. Güncel verilere göre:

Bebek ve çocuk kütüphaneleri: 79

79 İhtisas ve edebiyat müze kütüphaneleri: 21

21 AVM kütüphaneleri: 12

12 Cezaevi kütüphaneleri: 11

11 Havalimanı kütüphaneleri: 3

3 Gar kütüphaneleri: 2

2 Hastane kütüphaneleri: 2

Bu çeşitlilik, kitaplara erişimi hayatın her alanına taşıyor. Böylece kütüphaneler yalnızca belirli bir mekana bağlı kalmadan toplumun her kesimine ulaşıyor.

Milli Kütüphane Dijitalleşme ile Gücünü Artırıyor

Türkiye’nin en önemli bilgi merkezlerinden biri olan Milli Kütüphane, koleksiyonunu sürekli geliştiriyor. Kurum, yaklaşık 2 milyon kitaplık arşiviyle araştırmacılara geniş bir kaynak sunuyor. Ayrıca dijitalleşme yatırımları sayesinde erişim alanını büyütüyor.

Kütüphane, bugün itibarıyla:

52 bin 126 e-kitap ,

, 1 milyon 805 bin 360 dijital içerik ,

, 92 bin 360 belge ,

, 800 farklı dergi arşivi sunuyor.

Bununla birlikte Milli Dijital Kütüphane üzerinden toplam 25 milyon 854 bin 643 dijital içerik kullanıcıların erişimine açık bulunuyor. Böylece bilgiye ulaşım hem hızlanıyor hem de daha geniş kitlelere yayılıyor.

Kütüphaneler Türkiye’nin Kültürel Hafızasını Güçlendiriyor

Kütüphaneler yalnızca kitap sayılarıyla değil, aynı zamanda kültürel katkılarıyla da öne çıkıyor. Özellikle “Müteferrika Projesi” gibi çalışmalar, yerel yayınların kayıt altına alınmasını sağlıyor. Bu sayede Türkiye’nin yazılı mirası daha sistemli şekilde korunuyor.