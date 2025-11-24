Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan'dan Kainat Güzeli Yarışması'na Sert İddia: "Hakkım Yenildi"

Kainat Güzeli'nde Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, hakkının yendiğini ve birinci seçilen Fatima Bosch'un torpilli olduğunu söyledi.

Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan'dan Kainat Güzeli Yarışması'na Sert İddia:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2025 13:25

Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım'daki finalin ardından dahi tartışmalarla ve söylentilerle gündem olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ülkeye döndükten sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, yarışmada hakkının yendiğini öne sürdü. Ayrıca, birinci seçilen Meksika Güzeli Fatima Bosch'un babası sayesinde torpilli olduğunu hissettiğini dile getirdi.

 Eski Jüri Üyesi Torpil İddialarını Güçlendirdi

Yarışmanın sonuçlanmasına rağmen olaylar ve söylentiler bitmedi. Finalden birkaç gün önce kendisine yönlendirme yapıldığı gerekçesiyle görevinden istifa eden jüri üyesi Omar Harfouch, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Harfouch, Meksika Güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı. Ayrıca, Meksika güzeline oy vermesi için baskıya uğradığını anlattı. Harfouch, bu yaşananlar ışığında Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.

Ceren Arslan'dan Hakkım Yenildi Açıklaması

Miss Universe Yarışması'nda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30 arasına kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edememişti. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch’un torpille seçildiğini hissettiğini söyledi.

Arslan, tüm olumsuz koşullara rağmen ülkesini başarıyla temsil ettiğini belirtti. Fakat, yarışmadaki sonuçlar hakkında önemli bir iddiada bulundu. Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini açıkça dile getirdi. Bu açıklama, Miss Universe yarışmasının şeffaflığı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Benzer Haberler
Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı
Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil” Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”
Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı