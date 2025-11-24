Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan'dan Kainat Güzeli Yarışması'na Sert İddia: "Hakkım Yenildi"

Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım'daki finalin ardından dahi tartışmalarla ve söylentilerle gündem olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ülkeye döndükten sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, yarışmada hakkının yendiğini öne sürdü. Ayrıca, birinci seçilen Meksika Güzeli Fatima Bosch'un babası sayesinde torpilli olduğunu hissettiğini dile getirdi.

Eski Jüri Üyesi Torpil İddialarını Güçlendirdi

Yarışmanın sonuçlanmasına rağmen olaylar ve söylentiler bitmedi. Finalden birkaç gün önce kendisine yönlendirme yapıldığı gerekçesiyle görevinden istifa eden jüri üyesi Omar Harfouch, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Harfouch, Meksika Güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı. Ayrıca, Meksika güzeline oy vermesi için baskıya uğradığını anlattı. Harfouch, bu yaşananlar ışığında Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.

Ceren Arslan'dan Hakkım Yenildi Açıklaması

Miss Universe Yarışması'nda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30 arasına kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edememişti. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch’un torpille seçildiğini hissettiğini söyledi.

Arslan, tüm olumsuz koşullara rağmen ülkesini başarıyla temsil ettiğini belirtti. Fakat, yarışmadaki sonuçlar hakkında önemli bir iddiada bulundu. Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini açıkça dile getirdi. Bu açıklama, Miss Universe yarışmasının şeffaflığı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.