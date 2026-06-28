Hadise Hastane Odasında! Görüntülerde Nazar Boncuğu Var

Hadise Açıkgöz’ün ailesinde bu kez oldukça sevindirici ve duygusal bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının erkek kardeşi Murat Açıkgöz’ün ikinci çocuğu dünyaya geldi. Esma Nur ismi verilen minik bebekle birlikte Hadise ikinci kez hala olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu güzel haber aile içinde büyük bir sevinç yaratırken sosyal medyada da ilgi gördü.

Hastane Odasında Duygusal Anlar

Doğumun ardından Hadise hastane odasında çekilen fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Hem yeni doğan yeğeni Esma Nur hem büyük yeğeni Melik Hamza ile birlikte yer aldığı kareler oldukça samimi ve duygusal anlara sahne oldu. Hadise’nin yüzündeki mutluluk ve heyecan paylaşımlara da net bir şekilde yansıdı.

İkinci Kez Hala Olmanın Sevinci

Daha önce de erkek yeğeni Melik Hamza ile hala olma duygusunu yaşayan Hadise bu kez bir kız yeğeni olmasının ayrı bir heyecanını yaşadı. Aileye yeni katılan Esma Nur’un gelişi Açıkgöz ailesinde mutluluğu daha da artırdı. Hadise’nin hem ablalık hem halalık duygularını aynı anda yaşadığı bu dönem onun için oldukça özel bir zaman dilimi oldu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oldukça içten ve duygusal ifadeler kullandı. Kardeşinin kurduğu aileden ve çocukların gelişinden duyduğu mutluluğu dile getiren Hadise zamanın ne kadar hızlı geçtiğine de vurgu yaptı. Yeğenlerine olan sevgisini açıkça ifade eden şarkıcı onların sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi için dileklerde bulundu.

Aile Bağları Ön Planda

Paylaşımda en çok dikkat çeken noktalardan biri de Hadise’nin aile bağlarına verdiği önem oldu. Kardeşi Murat Açıkgöz ve yengesi Kübra Açıkgöz’ün kurduğu aileyi sevgi dolu bir yuva olarak tanımlayan Hadise bu mutluluğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Aile içindeki bu güçlü bağlar takipçileri tarafından da takdirle karşılandı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Hadise’nin paylaştığı bu duygusal kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri hem yeni doğan bebek için iyi dileklerde bulundu hem Hadise’nin samimi paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle aile sıcaklığını yansıtan bu görüntüler birçok kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.