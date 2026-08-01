Türk Sineması'nın Acı Kaybı: Usta Oyuncu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun en değerli usta isimlerinden biri olan Can Kolukısa 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Yeşilçamın klasikleşmiş yapımlarında ve ekranların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Uzun yıllar boyunca hem beyazperdede hem de tiyatro sahnelerinde başarıyla yer alan usta aktörün vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Sanatçının resmi hesabından paylaşılan taziye mesajında "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kapıcılar Kralı Ve Züğürt Ağa Gibi Başyapıtlarda Rol Aldı

Kariyeri boyunca Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok kült projede yer alan Can Kolukısa; Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi efsane yapımlardaki rolleriyle yediden yetmişe milyonların sevgisini kazanmıştı. Karakter oyunculuğundaki ustalığı ve sahnede sergilediği samimi performansıyla Türk sinemasının unutulmaz çınarları arasında yerini almıştı.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olarak sahneden ve kamera önünden hiçbir zaman kopmayan Kolukısa sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dünyasına da damga vuran pek çok başarılı dizide boy gösterdi.

Asmalı Konak'tan Mehmed: Fetihler Sultanı'na Uzanan Bir Kariyer

Geniş bir jenerasyonun yakından tanıdığı usta oyuncu televizyon tarihine geçen dev yapımlarda önemli roller üstlendi. Fenomen dizi Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, dijital dünyanın popüler yapımı Gibi, İnci Taneleri ve son olarak izleyiciyle buluştuğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki performanslarıyla genç kuşakların da beğenisini kazandı.

92 yıllık ömrüne sayısız başarı, unutulmaz karakterler ve tiyatro oyunları sığdıran Can Kolukısa'nın cenaze törenine dair ayrıntıların ailesi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.