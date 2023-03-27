Türk rapçi ile ABD'li rapçi bir arada

Başarılı genç rapçi Lil Zey, Atlantic Records Germany ile sözleşme imzalayan ilk Türk sanatçı olmuştu. Bu anlaşma sonrasında yayınlanan ve son zamanlarda TikTok'ta viral olan "OnlyFans" şarkısının tıklanma rekoruyla 890 milyon izlenme elderek, 4 milyon YouTube izlenmesine ulaştı. Bu başarıyı ''ÇEK'' isimli projesine de taşımayı hedefleyen sanatçı, düet çalışmasıyla dinleyicilerin merceği altında.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ!

Lil Zey ve Amerikan Young Stoner Life Records’un en parlak Hip Hop şarkıcılarından Strick işbirliğinde gerçekleşen ''ÇEK'' projesi dinleyicilere farklı kültürlerden oluşan bir armoni sunuyor. Uluslararası yaptığı her projede başarılı işlere imza atan Lil Zey, bu başarılı projesinde hayranlarını heyecanlandırmayı ve müzik dünyasında yeni trendler yaratmayı hedefliyor.

''ÇEK'' isimli düet çalışmasının sözleri Lil Zey’in her zamanki müdanasız ve sert üslubundan payına düşeni alıyor. “ÇEK” şarkısının korsan gemisinde geçen ilginç videosu da çok yakında yayında olacak.

"Çek", Lil Zey'in kendi ülkesinin sınırlarının çok ötesinde yepyeni bir sesin öncüsü olarak görülmesinin nedenlerini etkileyici bir şekilde açığa çıkarıyor. Bir kez daha, hyperpop ve mumblerap arasındaki sınır çizgisinde ustalıkla denge kuruyor ve tasarladığı trap'ın bir sonraki evrimsel aşamasına güvenle ince bir ayar yapıyor. Zeynep'in sıcak sesiyle tezat oluşturan arka plandaki az soğutulmuş, parçalanmış ritim, ultra progresif bir hava yayıyor. Tuhaf bongo sesleri burada kontrpuanlı 808 clap'ler ve oryantal benzeri nüanslarla birleşiyor. Aynı zamanda, hayalet-hayvansı ağıtlar sahnede yankılanıyor. "Çek" şaşırtıcı derecede üç boyutlu bir sound'dan besleniyor ve bu sound hem kafa karıştırıyor hem de aynı ölçüde akılda kalıyor. "Çek" içerik düzeyinde de aynı şekilde çok katmanlı. Zeynep'in kusursuz yazım tarzı bu kez denizcilik metaforlarına yöneliyor, şarkı sözleri denizci romantizminin izlerini taşıyor. Nasıl okuduğunuza bağlı olarak, şarkı bir aşk ilişkisinin bitişini ve buna bağlı olarak güçlenen ayrılış anını anlatıyor. Eski partner, riskli bir durumun ardından batan gemiyi bir fare gibi terk ederken, Lil Zey gemide kalıyor. Her halükarda, "Çek" özgürleştirici bir ifade. Güçlü, yüksek sesli, kararlı bir kadın tarafından formüle edilen bu şarkı, elindeki değerler pusulasıyla limana doğru ilerlerken hiçbir şeyin onu üzmesine izin vermiyor. O batan bir geminin kaptanının arkasından gitmektense kaptan olmayı tercih eden bir kadın. Kozmopolit bir korsan olarak sürekli yeni evrenler ve tarzlar keşfeden ve yayan bir kadın - "çek çek". Lil Zey, erkek meslektaşlarının aktif desteğini reddetmiyor: single'ın ikinci bölümünde ABD'li rapçi Strick de kaptan kamarasında ona katılıyor. Hayatı boyunca Young Thug'ın etrafındaki YoungStonerLife grubunun büyük bir hayranı olan Zeynep için bu doğal olarak bir övgü - ne de olsa Strick o kampın en önemli daimi üyelerinden biri.

Lil Zey ft. Strick ikilisinin gerçekleştirdiği düet çalışması ''ÇEK'', 24 Mart Cuma itibarıyla Atlantic Records Germany etiketi ve Warner Music Turkey desteği ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.