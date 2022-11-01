Tuğba Ekinci'nden İbrahim Çelikkol'a şok sözler: Asosyaldir, kırodur..."

Önceki gün 'Bak Burası Çok Önemli' adlı bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, oyuncu eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları:



- İbrahim Yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var.



- Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur.



- Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, İbrahim sever öyle arkasından birinin onu toplamasını, gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza 'mermiler seksin' diyor, sonra da aşk dedikoduları çıkınca kızıyorlar.



- İbrahim’in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeği bıraktı.