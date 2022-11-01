  • 01 KASIM Salı 13:05
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Tuğba Ekinci'nden İbrahim Çelikkol'a şok sözler: Asosyaldir, kırodur..."

10 sene önce Çelikkol ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün 'Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tuğba Ekinci'nden İbrahim Çelikkol'a şok sözler: Asosyaldir, kırodur...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2022 10:37

 

Önceki gün 'Bak Burası Çok Önemli' adlı bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, oyuncu eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları:

- İbrahim Yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var.

- Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur.

-  Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, İbrahim sever öyle arkasından birinin onu toplamasını, gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza 'mermiler seksin' diyor, sonra da aşk dedikoduları çıkınca kızıyorlar.

- İbrahim’in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeği bıraktı.

Hande Erçel'den yeni poz: "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş"
Tolga Çevik'in vize tepkisi: "Galiba gülelim istemiyorlar!"
Benzer Haberler
Tolga Çevik'in vize tepkisi: Tolga Çevik'in vize tepkisi: "Galiba gülelim istemiyorlar!"
Hande Erçel'den yeni poz: Hande Erçel'den yeni poz: "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş"
Kubilay Aka bu sözlere ne diyecek? Danla Bilic: Kubilay Aka bu sözlere ne diyecek? Danla Bilic: "Evliliğe karşıyım!"
Farah Zeynep Abdullah'tan 'estetik' itirafı! Farah Zeynep Abdullah'tan 'estetik' itirafı!
Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan'ı da şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan'ı da şaşırttı!
Şükrü Özyıldız: Şükrü Özyıldız: "Senaryo önemli"
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu!
  • 25-10-2022 18:00

Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu!

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
  • 29-10-2022 13:43

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!
  • 26-10-2022 11:38

İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!

Aslı Enver: İlişkim süper gidiyor
  • 29-10-2022 13:18

Aslı Enver: İlişkim süper gidiyor

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz
  • 28-10-2022 09:42

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz