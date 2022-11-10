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Gecce Magazin Haberleri

Tuba Ünsal Distopya Film Festivali jürisinde!

2. Uluslararası Distopya  Film Festivali bu yıl yine yönetmen Hatice Aşkın başkanlığında  19-20 Kasım 2022  tarihlerinde  AKM Yeşilçam Sinemasında   gerçekleşecek.

Tuba Ünsal Distopya Film Festivali jürisinde!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-11-2022 16:47

 Kültür Bakanlığı ve BKM Mutfak işbirliği ile gerçekleşecek festival de yine birbirinden güzel distopik kısa filmler ile Tayfun Pirselimloğlu’nun yönettiği  ‘KERR ‘ filmi gösterilecek.  

Onur Ödülü ise tiyatro ve sinema sanatçısı  Nazan Kesal’a takdim edilecek.

Bu yıl  Kısa Film Jüri Başkanı  Cemal Okan, Nida Karabol, Murat Evgin, Orçun Özkılınç, Derya Alabora olurken Senaryo Yarışmasında Jüri Başkanı Erdem Tepegöz, Tuba Ünsal, Kemal Hamamcıoğlu, Hakiki Biçici , Orkide Ünsür olacak. Festival de ayrıca  19 Kasım tarihinde Kerem Akça’nın  moderatör olarak panelde  yönetmen Kaan Müjdeci  Distopya  türü üzerine Akça’nın sorularını cevaplayacak.

Distopya  Film Festivalinin bu yıl ön jürisinde Kısa Film Yarışmasında  Yeliz Gürkan, Ömür Akkan ve Koray  Kefal bulunurken Senaryo Yarışmasında Pelin Oruç, Mehmet Parmaksız ve Mesut Gengeç hayli yoğun bir seçkiden eserleri  belirlediler.

 

20 Kasım Pazar akşamı ödül töreni gerçekleşecek ile Kısa Film ve Senaryo  Yarışma sonuçları açıklanacak.

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