Tuba Ünsal Distopya Film Festivali jürisinde!

Kültür Bakanlığı ve BKM Mutfak işbirliği ile gerçekleşecek festival de yine birbirinden güzel distopik kısa filmler ile Tayfun Pirselimloğlu’nun yönettiği ‘KERR ‘ filmi gösterilecek.

Onur Ödülü ise tiyatro ve sinema sanatçısı Nazan Kesal’a takdim edilecek.

Bu yıl Kısa Film Jüri Başkanı Cemal Okan, Nida Karabol, Murat Evgin, Orçun Özkılınç, Derya Alabora olurken Senaryo Yarışmasında Jüri Başkanı Erdem Tepegöz, Tuba Ünsal, Kemal Hamamcıoğlu, Hakiki Biçici , Orkide Ünsür olacak. Festival de ayrıca 19 Kasım tarihinde Kerem Akça’nın moderatör olarak panelde yönetmen Kaan Müjdeci Distopya türü üzerine Akça’nın sorularını cevaplayacak.

Distopya Film Festivalinin bu yıl ön jürisinde Kısa Film Yarışmasında Yeliz Gürkan, Ömür Akkan ve Koray Kefal bulunurken Senaryo Yarışmasında Pelin Oruç, Mehmet Parmaksız ve Mesut Gengeç hayli yoğun bir seçkiden eserleri belirlediler.

20 Kasım Pazar akşamı ödül töreni gerçekleşecek ile Kısa Film ve Senaryo Yarışma sonuçları açıklanacak.