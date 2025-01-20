Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya 13 yaşında

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya’nın 13. yaş gününü sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. 

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya 13 yaşında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2025 15:00

 

 

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak’ın 13. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.



Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Paris'te evlendiği Onur Saylak’tan 2017 yılında boşanmıştı. Büyüküstün şu sıralar ikiz kızları Toprak ve Maya'yla birlikte hayatını Paris’te sürdürüyor. Ünlü oyuncu, kızlarının büyüme sürecini takipçileriyle  paylaşarak hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Toprak ve Maya'nın güncel fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, takipçiler “Büyümüşler ve annelerine çok benziyorlar” yorumlarında bulundu.

 

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