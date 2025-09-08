Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız İddialarına Net Yanıt

Aşk söylentileri gündem oldu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile aynı dizide rol aldığı Şükrü Özyıldız hakkında çıkan aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin set ortamında yakınlaştığı ve yeni bir aşka başladığı öne sürülmüştü. Ancak haberlerin kısa sürede yayılması sonrası Büyüküstün, sessizliğini bozarak söylentilere yanıt verdi.

Büyüküstün’den açıklama geldi

43 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Tuba Büyüküstün, hakkında çıkan ilişki dedikodularını kesin bir dille yalanladı. Açıklamasında, “Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik” ifadelerini kullandı.

İddiaları kesin bir dille reddetti

İki çocuk annesi olan oyuncu, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca bu tarz haberlerin hem kendisini hem de projede yer alan ekibi olumsuz etkilediğini belirtti. Şükrü Özyıldız ile yalnızca iş arkadaşlığı yaptığını dile getiren Büyüküstün, magazin basınındaki iddiaları geride bırakmak istediğini ifade etti.

Hayranları destek verdi

Oyuncunun açıklaması sonrası hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü isme destek mesajları yağdırdı. Kimi takipçileri bu tür söylentilerin onun kariyerine gölge düşürmeyeceğini söylerken, kimileri de Büyüküstün’ün net tavrını takdir etti.