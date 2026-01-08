Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!

Türk televizyon ve sinemasının dünyaca tanınan ismi Tuba Büyüküstün, uzun süredir devam ettirdiği Paris yaşantısından büyüleyici kareler paylaşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki usta oyuncu, Paris’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından objektif karşısına geçti.

Paris’in Büyüsü ve Tuba Büyüküstün

İkiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte bir süredir Fransa’nın başkentinde yaşayan Büyüküstün, karla kaplı Paris sokaklarında çekilen doğal ve samimi pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Doğal Güzellik: Makyajsız ve sade tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncunun karelerine, hem Türkiye’den hem de yurt dışındaki hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Yorum Yağmuru: Takipçileri, "Paris’e en çok yakışan isim", "Zaman onun için durmuş gibi" ve "Kara Para Aşk'ın Elif'i hala çok zarif" yorumlarında bulundu.

Ekranlardan Uzak, Çocuklarıyla Baş Başa

Çemberimde Gül Oya’dan Kara Para Aşk’a kadar pek çok unutulmaz projede yer alan Büyüküstün, 2017 yılında Onur Saylak ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra rotasını Paris’e kırmıştı.