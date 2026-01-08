Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!

Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün karlar içinde poz verdi! İkiz kızlarıyla Paris'e yerleşen ünlü oyuncunun yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Tuba Büyüküstün'ün büyüleyici kar pozları...

Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2026 16:50

Türk televizyon ve sinemasının dünyaca tanınan ismi Tuba Büyüküstün, uzun süredir devam ettirdiği Paris yaşantısından büyüleyici kareler paylaşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki usta oyuncu, Paris’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından objektif karşısına geçti.

Paris’in Büyüsü ve Tuba Büyüküstün

İkiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte bir süredir Fransa’nın başkentinde yaşayan Büyüküstün, karla kaplı Paris sokaklarında çekilen doğal ve samimi pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

  • Doğal Güzellik: Makyajsız ve sade tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncunun karelerine, hem Türkiye’den hem de yurt dışındaki hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

  • Yorum Yağmuru: Takipçileri, "Paris’e en çok yakışan isim", "Zaman onun için durmuş gibi" ve "Kara Para Aşk'ın Elif'i hala çok zarif" yorumlarında bulundu.

Ekranlardan Uzak, Çocuklarıyla Baş Başa

Çemberimde Gül Oya’dan Kara Para Aşk’a kadar pek çok unutulmaz projede yer alan Büyüküstün, 2017 yılında Onur Saylak ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra rotasını Paris’e kırmıştı.

  • Sakin Bir Yaşam: Kariyerine bir süredir dijital projeler ve reklam iş birlikleriyle devam eden ünlü isim, vaktinin büyük bir kısmını kızlarının eğitimine ve Paris’in sanatsal atmosferine ayırıyor.

  • Kariyer Rotası: Hayranları onu yeniden televizyon ekranlarında görmek için sabırsızlansa da, Büyüküstün’ün seçici davranarak daha çok sanatsal ve dijital yapımlara odaklandığı biliniyor.

Benzer Haberler
Meriç Aral’dan Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"
Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü! Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!
İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!