Dali Maskesi Yeniden mi Takılıyor? Yeni Soygun Planı Tartışma Yarattı

Netflix’in tüm dünyada izlenme rekorları kıran kırmızı tulumları ve Dali maskeleriyle bir popüler kültür ikonuna dönüşen dizisi La Casa de Papel yeniden gündemin zirvesinde. Álex Pina imzalı yapımın 5. sezonla gelen finali kimileri için "kusursuz bir veda" olsa da Netflix bu efsaneyi rafa kaldırmaya niyetli değil. Resmi açıklama ve paylaşılan kısa tanıtım videosu çetenin henüz son sözünü söylemediğini kanıtlıyor.

"Ticari Kaygı Hikayenin Önüne mi Geçti?"

Dizinin evrenini genişletme kararı sosyal medyada bir savaş alanı yarattı. Sadık izleyicilerin büyük bir bölümü kararı "hikayenin suyunu çıkarmak" olarak nitelendiriyor. Yorumlarda dizinin ticari başarı hırsıyla kalitesinden ödün vereceği endişesi ön planda. Özellikle 5. sezonun sonunda karakterlerin ulaştığı dokunulmazlık ve tatmin edici son birçok hayran için dokunulmaz bir kutsallık taşıyor. İzleyiciler "Zirvede bırakmak varken neden zorlanıyor?" sorusunu sormaktan kendilerini alamadı.

"Kusursuz Finale Dokunmayın" Çağrısı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "Finale dokunma" kampanyası Netflix’e yönelik bir tür protestoya dönüştü. Birçok kullanıcı dizinin 5. sezon sonuyla her şeyi yerli yerinde bıraktığını ve olası bir 6. sezonun ya da zayıf yan projelerin genel hikaye örgüsüne zarar vereceğini savunuyor. Popüler yapımların gereksiz yere uzatılmasının dizi sektörünün genel bir sorunu haline geldiği belirtilirken hayranlar şu ortak paydada buluşuyor: "O final çok iyiydi ve devamına asla ihtiyaç yoktu."

"Devrim Asla Bitmez" Netflix Eleştirilere Karşı Dik Duruyor

Gelen tüm tepkilere ve "hikaye bitti" yorumlarına rağmen Netflix yeni projelerin arkasında sıkı bir duruş sergiliyor. Açıklamada kullanılan "Bazı hikayeler mükemmel bir vuruşla başlar ve her şeyi değiştirir. La Casa de Papel evreni büyümeyi hiç bırakmadı." ifadeleri kararın kesin olduğunu gösteriyor. Platform bu yeni süreci "tüm operasyonun kontrol merkezi" olarak tanımlayarak merakı diri tutmaya çalışıyor.

Yeni Bir Soygun mu Yoksa Geçmişe Dönüş mü?

Şu an için en büyük muamma gelecek olan projenin formatı. Henüz bunun doğrudan bir 6. sezon mu yoksa Berlin örneğinde olduğu gibi karakter odaklı yan diziler mi olduğunu netleşmedi. Bir grup heyecanlı kitle "Yeni bir soygun planına her zaman hazırız." diyerek profesörün zekasına olan güvenlerini dile getiriyor. Görünen o ki Dali maskeleri bir süre daha ekranlarda toz kondurmayacak. Yeni dizi izleyicinin kalbini çalacak mı hep birlikte göreceğiz.