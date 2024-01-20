Tuba Büyüküstün'den gururlu anne pozu: Toprak ve Maya 12 yaşında!

Tuba Büyüküstün'den gururlu anne pozu: Toprak ve Maya 12 yaşında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 16:19

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 12 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, eski eşi Onur Saylak ile bir araya gelerek kızlarının doğum günü için özel bir parti düzenledi.

Bu özel günü kutlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafıyla duygusal bir mesaj yayınladı. Paylaşımında, "Gururlu anne... Kendi doğum günümdü gibi, ama haksız da değilim; doğurduğum gün, 12 yıl önce... 12 yıl... muhteşem bir yolculuk... sevginin her haliyle çevrili... 19.01.2024" notunu düştü.

Yönetmenliğini üstlendiği "Şahsiyet" ve "Gaddar" dizilerinde "Müdür" karakterine hayat veren Onur Saylak da kızlarıyla ve Tuba Büyüküstün ile birlikte kadeh kaldırdıkları bir fotoğrafı, "Güzel kızlarım... İyi ki doğdunuz... İyi ki..." yorumuyla paylaştı.

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