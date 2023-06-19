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Gecce Magazin Haberleri

Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi: "İçimden ağlamak geldi"

İkiz kızları Toprak ve Maya ile yakın zamanda Paris'e yerleşerek yılın bir kısmında yurt dışında olmayı tercih eden Tuba Büyüküstün, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi:
Yayın Tarihi : 2023-06-19 13:20

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla birlikte Paris'e yerleşmesinin ardından İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, bir restoranda geçirdiği 2 saatlik bir buluşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının bazı projeler için olduğunu belirten Büyüküstün, "Verimli ve güzel geçti" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada son zamanlarda gözyaşı dökerken çektiği bir selfie'yi paylaşan Büyüküstün, neden ağladığı sorusuna ise "Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim" yanıtını verdi. Özel hayatına dair duygusal bir anın paylaşımı olduğunu dile getiren oyuncu, detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Tuba Büyüküstün'e ikiz kızlarıyla ilgili sorular da yöneltilerek, durumları hakkında bilgi alındı. Büyüküstün, kızlarının iyi durumda olduğunu ve derslerinin ve eğitimlerinin güzel bir şekilde ilerlediğini belirtti. Henüz küçük olduklarını ve mesleki anlamda neyi tercih edeceklerine karışmadığını ifade etti.

Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'a dönmesi ve yapılan toplantılarla ilgili açıklamaları, hayranları ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Oyuncunun duygusal bir anı paylaşması ve kızlarıyla ilgili tutumu da dikkat çekti. Büyüküstün'ün gelecekteki projeleri ve oyunculuk kariyerindeki son gelişmeler merakla beklenirken, hayranları kendisini desteklemeye devam ediyor.

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