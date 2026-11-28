MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde salata sosu yüzünden başlayan tartışma yarışmacı Tolğa ile jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nu karşı karşıya getirdi. Tolğa'nın sözünün kesildiğini söylemesi üzerine tepki gösteren Somer Sivrioğlu "Ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım saygısızlık yapma" ifadelerini kullandı. Yaşanan gerilimin ardından ünlü şef stüdyoyu terk ederken Mehmet Yalçınkaya da arkadaşına destek verdi.

Salata Sosu Tartışması ve Diskalifiye Çıkışı

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Muhammed'in kaptanlığındaki mavi takım ile Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki kırmızı takım Fransız mutfağına ait yedi yemek hazırlamak için mücadele etti. Mavi takımda Nice salatasını hazırlayan Ayşe'ye sos konusunda Tolğa yardımcı oldu. Ancak sosu yoğun bulan Ayşe zeytinyağı ekleyerek kıvamı değiştirdi. Tadım sırasında Ayşe'nin sosu Tolğa ve Nilay'ın hazırladığını belirtmesi üzerine Tolğa durumu şeflere anlattı. Dokunulmazlığı kırmızı takım kazanırken şefler mavi takımın sosunun fazla akışkan olduğunu söyledi.

Bireysel dokunulmazlık öncesi gerginlik büyüdü. Ayşe sonuç açıklanmadan Tolğa'nın kendisini kötülediğini savunurken Tolğa reçetenin Ayşe'ye ait olması nedeniyle geri çekildiğini dile getirdi. Tepkisini sürdüren Tolğa "Seni kötüleyecek bir tane cümlemi söyleyin ben buradan diskalifiye olmak istiyorum" dedi.

İster Sözünü Keserim, İster Dışarı Atarım

Tartışma sırasında Tolğa'!nın "Bence burada bir kadınla konuşmak tamamen saygısızlık" sözleri üzerine Somer Sivrioğlu araya girerek genelleme yapılmaması gerektiğini söyledi. Yarışmacının "Siz de sözümü kesiyorsunuz" çıkışına sinirlenen ünlü şef şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Tolğacığım ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım saygısızlık yapma. Ben burada seni korumaya çalışıyorum. Sana yardımcı olmak mı suç? Ne konuşursan konuş."

Bu sözlerin ardından Somer Sivrioğlu stüdyodan ayrıldı. Mehmet Yalçınkaya ise Tolğa'ya dönerek genelleme yapılmaması gerektiğini vurguladı ve "Somer Şef dediğinde haklı ve gerçekten seni korumaya çalışıyor" sözleriyle jüri arkadaşına destek çıktı.

Eleme Potasına Ayşe Gitti

Gerginliğin ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda "Prik Nam Pla ve Çıtırlı Kai Jeow" yemeği için tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazanırken takım oylaması sonucunda Ayşe eleme potasına giden isim oldu.