TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'den İçleri Isıtan Yeni Afiş Geldi!

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in yeni afişi yayınlandı. Fikret Kuşkan ve Hande Soral'ın yer aldığı dizi 7 Eylül'de başlıyor.

TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'den İçleri Isıtan Yeni Afiş Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 16:16

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını ise usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği Greative Film imzalı TRT 1'in yeni iddialı projesi Evlilik Güzeldir izleyiciyle buluşmak için adeta gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın oturduğu, senaryosunu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı dizi yayınlanan renkli ve samimi ikinci afişiyle şimdiden izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı.

Nikah Memuru Baba Ve Beş Kızının Sıcacık Semt Hikayesi

Aşkı, aileyi, kardeşlik bağlarını ve evliliği samimi bir mahalle atmosferi içerisinde ele alan dizinin yayınlanan yeni afişinde "evlendirme rekortmeni" usta nikah memuru Mesut Bahtiyar ile birbirinden farklı karakterlere sahip beş kızı Zeynep (Hande Soral), Yasemin (İlayda Alişan), Aslı (Nil Sude Albayrak), Nergis (Cansu Savcı) ve Bahar (Feride Bağ) bir araya geliyor. Baba ve kızları arasındaki güçlü sevgi bağını merkeze alan bu sıcacık kare Bahtiyar ailesinin neşe ve dayanışma dolu dünyasından ilk önemli ipuçlarını veriyor.

Dizinin merkezinde yer alan Mesut Bahtiyar meslek hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyıp mutluluklarına şahitlik etse de konu kendi beş kızının mürüvvetine ve hayat kararlarına gelince bir hayli zorlanıyor. Kızlarının hayallerine yetişmeye çalışan Mesut'un kendi doğruları ile evlatlarının kararları arasında kalması, hem komik hem de duygu dolu anlara sahne olacak.

Yıldızlar Geçidi Kadro 7 Eylül'de Ekran Başında Buluşuyor

Zengin ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta aktör Fikret Kuşkan başrolü üstlenirken Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve usta oyuncu Yıldız Kültür gibi isimler yer alıyor.

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