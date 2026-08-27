TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir Yayın Tarihini Duyurdu! Yapımdan İlk Renkli Tanıtım Geldi

TRT 1 ekranlarının yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Greative Film imzalı Evlilik Güzeldir yayın tarihini müjdeleyen yeni fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük merak uyandıran dizi 7 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Yayınlanan eğlenceli tanıtım karakterlerin renkli iç dünyalarından, beklenmedik sürpriz karşılaşmalardan neşeli atışmalardan ve geçmişten gelen duygusal yüzleşmelerden ilk önemli ipuçlarını sundu.

Beş Kız Kardeşin Renkli Yaşamı Ve Rekortmen Babanın Zorlu Mesaisi

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak oturuyor. Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı proje, sıcacık bir mahalle ve aile atmosferini evlere konuk etmeye hazırlanıyor.

Dizinin odak noktasında, meslek hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyarak kırılması güç bir rekor elde eden nikâh memuru Mesut Bahtiyar bulunuyor. Yıllarca başkalarının yuva kurmasına vesile olan Mesut, sıra birbirinden farklı karakterlere ve hayallere sahip kendi beş kızına gelince büyük bir sınavın ortasında kalıyor. Kızlarının hayatına aniden giren yeni isimlerle yaşanan romantik çatışmalar ve geçmiş hesaplaşmalar, mahalledeki tüm dengeleri baştan aşağı değiştirecek.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu Pazartesi Akşamı Ekran Başında

Sıcak bir semt hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanan dizinin kadrosunda Türk televizyon dünyasının usta ve sevilen isimleri bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve usta oyuncu Yıldız Kültür yer alıyor.

Romantizm, neşe ve aile bağlarını harmanlayan Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.