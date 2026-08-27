Burcu Biricik'ten Burak Dakak Yanıtı! "Bildiğiniz Aşk Partnerlerinden Değiliz"

Burcu Biricik Harabe filmindeki rol arkadaşı Burak Dakak ile partnerliği hakkında konuştu: "Bildiğiniz aşk partnerlerinden değiliz."

Burcu Biricik'ten Burak Dakak Yanıtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 16:24

Televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli ve sevilen kadın oyuncularından biri olan Burcu Biricik sinemaseverlerin merakla beklediği yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Başarılı yönetmen ve senarist Senem Bay'ın yazıp yöneteceği Harabe isimli sinema filminde başrolü genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Burak Dakak ile paylaşacak olan Biricik proje öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Ünlü oyuncu sadece başrolünde yer almakla kalmayıp aynı zamanda yardımcı yapımcılığını da üstlendiği yapımda partneri Burak Dakak ile ilgili basında çıkan haberlere esprili ve samimi bir dille açıklık getirdi.

"Aşk Yaşayan İki Rol Arkadaşı Değiliz!"

Harabe filminin çekimleri öncesinde tüm oyuncu kadrosunun ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen okuma provası öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın mensuplarının sorularının yanıtlandığı toplantıda yakışıklı ve yetenekli oyuncu Burak Dakak'ın gazetecilere açıklama yaptığı esnada esprili bir şekilde söze giren Burcu Biricik ikilinin partnerliği hakkında sosyal medyada ve magazin sayfalarında çıkan yanlış anlaşılmaları düzeltmek istedi.

Medyada çıkan "yeni romanik partnerler" vurgulu haberlere müdahale eden güzel oyuncu aralarındaki ilişkinin alışılagelmiş bir aşk hikayesini barındırmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Film için çıkan haberlerde partnerliğimiz hakkında aşk yaşayan iki rol arkadaşı haberleri yapılmış fakat bizimki öyle bildiğiniz bir aşk partnerliği değil."

Harabe Filmi Farklı Bir Hikayeyle Geliyor

Burcu Biricik'in bu net ve neşeli uyarısı basın toplantısında eğlenceli anların yaşanmasına sebep olurken filmin derinlikli ve ezber bozan bir senaryoya sahip olduğunun da sinyallerini verdi. Alışılagelmiş romantik komedi ya da klasik aşk dramalarının aksine karakterler arasındaki ilişkinin çok daha farklı, katmanlı ve ezber bozan bir dinamik üzerine kurulduğu öğrenildi.

Aynı zamanda filmin yapım tarafında da sorumluluk üstlenerek kariyerine yardımcı yapımcılık unvanını ekleyen Biricik'in ve Burak Dakak'ın performansları şimdiden merak konusu oldu. Güçlü senaryosu ve ezber bozan karakter ilişkileriyle dikkat çeken Harabe filminin okuma provalarının ardından kısa süre içerisinde sete çıkarak çekimlerini tamamlaması bekleniyor.

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