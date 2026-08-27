Hilmi Cem İntepe'den Dev Anlaşma! Mehmed: Fetihler Sultanı Kadrosuna Katıldı

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle dünyaevine girerek özel hayatında mutlu bir adıma imza atan Survivor şampiyonu ve başarılı oyuncu Hilmi Cem İntepe kariyerinde dev bir adım daha attı. Televizyon dünyasının iddialı yapımlarında sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ile resmi olarak el sıkıştı. Eylül ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dev prodüksiyonlu dizinin kadrosuna dahil olan İntepe iddialı rolüyle hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Vezir Ve Beylerbeyi Has Murad Paşa Rolünü Canlandıracak

Miray Yapım imzası taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 4. sezonunda yaşanacak olan büyük zaman atlamasıyla birlikte hikayesini ve atmosferini baştan aşağı yeniliyor. Pazartesi günü tüm oyuncu kadrosunun okuma provası için bir araya geldiği öğrenilen dizide Hilmi Cem İntepe tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir karaktere hayat verecek.

Başarılı oyuncu dizide vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş, Rum asıllı ünlü Osmanlı komutanı ve devlet adamı Has Murad Paşa karakterini canlandıracak. İntepe'nin aksiyon dolu sahnelerdeki yeteneği ve tarihi kostümler içerisindeki performansı şimdiden merak konusu oldu.

4. Sezonda Kadro Sil Baştan: 9 Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Görkemli sahneleri ve güçlü senaryosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezonunda izleyicilerine adeta bir yıldızlar geçidi vaat ediyor. Yaşanacak zaman atlamasının ardından hikayeye yön verecek tam 9 yeni oyuncunun kadroya resmen dahil olduğu açıklandı.

Hilmi Cem İntepe ile birlikte yenilenen oyuncu kadrosunda Burcu Kirman, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Hasan Denizyaran, Diyar Okuyucu, Kürşat Alnıaçık, Caner Topçu, Noyan Uzer ve Begüm Birgören gibi televizyon dünyasının güçlü isimleri yer alacak. Eylül ayında pazartesi akşamları ekranlara geri dönecek olan yapım yenilenen yüzleri ve yüksek temposuyla yeni sezonda da reyting zirvesini hedefliyor.