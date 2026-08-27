130 Kilodan 55 Kiloya Düştü! Işın Karaca'nın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşkına Çevirdi

75 kilo vererek 55 kiloya düşen Işın Karaca'nın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı. 36 bedene inen ünlü popçunun son hali gündem oldu.

130 Kilodan 55 Kiloya Düştü! Işın Karaca'nın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşkına Çevirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 15:45

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan, sahne performansı ve samimi açıklamalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işın Karaca yaşadığı inanılmaz fiziksel dönüşümle yeniden magazin gündeminin odağı haline geldi. Sezen Aksu'nun vokalistliği ile başlayan müzik serüvenini Anadilim Aşk, Tutunamadım, Başka Bahar ve Yetinmeyi Bilir misin? gibi unutulmaz şarkılarla taçlandıran usta sanatçı son dönemde müziği kadar verdiği kilo ile de konuşuluyor. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı geçirdiği uzun soluklu zayıflama sürecinin ardından 55 kiloya düşerek tam 75 kilo verdi.

"Benimki 36 Beden Zaferi": Sıkı Diyet Ve İlginç Beslenme Rutini

Toplamda 75 kilo kaybederek 36 bedene kadar gerileyen Işın Karaca yaşadığı bu büyük değişimi "Benimki 36 beden zaferi" sözleriyle ifade etti. Gardırobunu baştan aşağı yenileyen ve sahnelerde daha cesur, fit görünümünü öne çıkaran kostümler tercih etmeye başlayan güzel sanatçı kilo verme sürecindeki sıra dışı beslenme rutinini de takipçileriyle paylaştı.

Çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini dile getiren Karaca yeme isteğini baskılamak için uyguladığı yöntemi anlattı. Çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını belirten usta popçu gün içindeki açlık krizlerini ise ayran, kefir veya bol su tüketerek atlattığını aktardı. Ancak uzman kontrolünde balık yağı ve magnezyum gibi takviyelerle bu süreci yönettiğini vurgulayan Karaca bu tarz sınırlı diyetlerin kişiye özel olması gerektiğinin altını çizdi.

Görenler Tanımakta Zorlandı: Elmacık Kemikleri Ve Keskin Çene Hattı

Büyük dönüşümün ardından sosyal medya hesabından yakın çekim bir videosunu paylaşan Işın Karaca'nın yüz hatlarındaki değişim izleyenleri şaşkına çevirdi. Büyük çerçeveli gözlükleri ve düz kahverengi saçlarıyla kamera karşısına geçen 50'li yaşlarındaki sanatçının kaybolan yanakları, belirginleşen elmacık kemikleri ve keskinleşen çene hattı dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 75 kilo gibi rekor bir ağırlıktan kurtulmanın doğal bir sonucu olarak yüz hacminde ciddi bir incelme yaşayan Işın Karaca'nın son halini gören takipçileri ve sevenleri ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandı. Videonun altına binlerce beğeni ve yorum yağarken hayranları sanatçının bu azmini ve yeni görünümünü takdirle karşıladı.

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