Emre Altuğ 2 Yıllık Sırrını Bozdu! Sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil İle İlk Kez Yan Yana

Türk pop müziğinin ve ekranların başarılı ismi Emre Altuğ ünlü manken Çağla Şıkel ile yollarını ayırdıktan sonra uzun yıllar boyunca özel hayatını basın kulislerinden ve magazin basınının gözünden uzakta yaşamayı tercih etmişti. İki yıllık birlikteliğini sır gibi saklayan ve özel hayatıyla ilgili oldukça temkinli adımlar atan yakışıklı şarkıcı sonunda sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile birlikte ilk kez özel bir davette yan yana görüntülendi. Ünlü çiftin katıldıkları davetteki neşeli, samimi ve uyumlu halleri kısa sürede magazin gündemine damga vurdu.

"Gözlerden Uzak Seviyeli Bir İlişki Yaşıyoruz"

Katıldıkları prestijli davette sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile kamera karşısına geçen Emre Altuğ aşk hayatına ve ilişkilerinin gidişatına dair basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan ziyade kendi içlerinde ve gözlerden uzak yürütmeyi tercih ettiklerini vurgulayan başarılı popçu duygularını ve mutluluğunu şu sözlerle getirdi:

"İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz. 2 yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz devam etmekte. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor."

Sosyal medyada kısa sürede yayılan davet pozlarının ardından binlerce kullanıcı ve hayran ikilinin fotoğraflarına "Çok yakışmışlar", "Nazar değmesin çok uyumlu bir çift", "Emre Altuğ'a mutluluk çok yakışmış" şeklinde yüzlerce tebrik yorumu yağdırdı.

Sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil Medya Sektörünün Mutfağında!

Aşkı ilk kez objektiflere takılan sevgilisi hakkında daha önce ipuçları veren Emre Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil'in sanat camiasının içinde ancak kamera arkasında yer aldığını ifade etmişti. Usta televizyoncu Okan Bayülgen'in yapım ekibinde üst düzey koordinatörlük görevini yürüten Yüzbaşıgil'in mütevazı ve sakin bir yaşam tarzını benimsediği biliniyor.

Altuğ sevgilisinin göz önünde olma isteği ve ilişkinin gizlilik boyutu hakkında yaptığı açıklamada "Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi 'Görüntülenmek istemiyorum şu anda gerek yok' diyor. Bizim aslında gizlemek gibi radikal bir derdimiz yok, sadece saygı duyup doğal akışına bırakıyoruz" sözleriyle sevgilisinin kararına ne kadar saygı duyduğunu ifade etmişti.