atv'nin Dev Yapımı Aşk ve Taht'tan İlk Kareler Geldi! Bosnalı Yıldız Merjem Šiljak Büyüledi

atv’nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ta Alanya Prensesi Destina'yı canlandıracak Bosna Hersekli Merjem Šiljak güzelliği ve hazırlık süreciyle dikkat çekti.

atv'nin Dev Yapımı Aşk ve Taht'tan İlk Kareler Geldi! Bosnalı Yıldız Merjem Šiljak Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 16:31

Bozdağ Film imzalı, atv ekranlarının yeni iddialı tarihi yapımı Aşk ve Taht yayınlanan ilk fragmanıyla televizyon dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü ve görkemli dönemini konu alan dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek olan Bosna Hersekli güzel oyuncu Merjem Šiljak ilk görüntüsü ve asil duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Türkiye'den ve uluslararası alandan birçok ünlü oyuncunun katıldığı geniş kapsamlı seçmelerde gösterdiği üstün performansla öne çıkan Merjem Šiljak rolün sahibi oldu. Oyunculuk eğitimini ülkesinin en saygın kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan yetenekli isim Türkiye'deki ilk büyük başrol tecrübesini bu görkemli projeyle yaşayacak.

Destina rolünü en iyi şekilde ekrana taşıyabilmek adına yoğun bir hazırlık kampına giren Boşnak oyuncu Türkçe, diksiyon ve drama derslerinin yanı sıra dönemin ruhuna uygun olarak profesyonel binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı.

Taylan Biraderler Ve Tarihçiler Eşliğinde Özel Hazırlık

Fiziksel ve dil eğitimlerinin ötesine geçen Šiljak karakterin derin psikolojik yapısını oluşturabilmek adına dizinin yönetmenleri Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile birebir çalışmalar gerçekleştirdi. Alanya Prensesi kimliği, aidiyet duygusu ve Sultan Alaeddin Keykubat ile kesişecek olan kaderini tüm detaylarıyla ele alan oyuncu aynı zamanda tarih danışmanlarından Selçuklu saray hayatı ve dönem adabı üzerine özel eğitimler aldı.

Aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesinin tam ortasında yer alan Destina karakterini tüm ihtişamıyla canlandırmaya hazırlanan Merjem Šiljak'ın ilk fragmandaki kostümleri ve imajı izleyiciden tam not aldı. Dev prodüksiyonu ve güçlü kadrosuyla Aşk ve Taht çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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