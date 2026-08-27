Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Şok Ayrılık! Özgü Namal Projeden Çekildi

Show TV'nin yeni dizisi Cevher'de deprem! Özgü Namal projeden çekildi yönetmen Neslihan Yeşilyurt fikir ayrılıkları nedeniyle veda etti.

Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Şok Ayrılık! Özgü Namal Projeden Çekildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 17:27

Show TV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşması planlanan ve Fransız yapımı dünyaca ünlü High Intellectual Potential (HPI) dizisinden uyarlanan Cevher projesinde üst üste flaş gelişmeler yaşandı. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin başrolü için prensipte anlaşma sağladığı konuşulan usta oyuncu Özgü Namal ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt projeyle yollarını ayırdı.

Şartlar Oluşmayınca Masadan Kalktı

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansının ardından yeni projesi merakla beklenen Özgü Namal'ın Cevher dizisinin başrolü için yapım ekibiyle prensipte el sıkıştığı öne sürülmüştü. Ancak hazırlık sürecinde şartların ve proje detaylarının istediği gibi gelişmemesi üzerine usta oyuncunun projeden çekilme kararı aldığı öğrenildi. Namal'ın bu kararı magazin ve dizi kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt: "Fikir Ayrılıkları Yaşadık"

Dizide yaşanan tek ayrılık başrol oyuncusuyla sınırlı kalmadı. Yapımın yönetmen koltuğunda oturması planlanan başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt da sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Yeşilyurt projeden ayrılma gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

"Hazırlık sürecini büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüğümüz Cevher projesinin yönetmenlik koltuğundan projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz."

Hem başrol hem de yönetmen cephesinde üst üste yaşanan bu ayrılıkların ardından yapım şirketinin Cevher dizisi için yeni başrol oyuncusu ve yönetmen arayışına hızla başladığı belirtildi.

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