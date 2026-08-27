Örümcek Adam'ın Örümcekten Korktuğunu Biliyor muydunuz?

Örümcek Adam serisiyle hafızalara kazınan Tobey Maguire'ın, aslında gerçek hayatta hem yüksekten hem örümceklerden korktuğunu biliyor muydunuz?

Örümcek Adam'ın Örümcekten Korktuğunu Biliyor muydunuz?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 17:22

Sinema tarihinin en ikonik süper kahramanlarından olan Örümcek Adam (Spider-Man), dünya çapında milyonlarca hayrana sahip. Genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra duvarlara tırmanan, ağ fırlatan ve gökdelenler arasında süzülen Peter Parker karakteri, 2000'li yılların başında Tobey Maguire'ın efsanevi performansıyla popüler kültürde silinmez bir iz bıraktı. Ancak bu performansın sahibi onunla hiç de özdeşleşmeyecek şekilde örümcek korkusuna sahip!

 

Örümcek Adam'ın Karanlık Sırrı: Araknofobi

 

Beyaz perdede cesaretin kitabını yazan Hollywood yıldızı Tobey Maguire'nin hakkında pek bilinmeyen oldukça ironik bir gerçek var. Magazin dünyasında da sıkça tekrarlanan bir bilgiye göre Örümcek Adam serisiyle ünlenen başarılı ABD'li oyuncu Tobey Maguire, gerçek hayatta ciddi şekilde yüksekten ve örümceklerden korkuyor.

 

Gökdelenlerden Korkarak Gökdelenlerde Süzülmek

 

Tobey Maguire'ın 2004 yılında "Örümcek Adam 2" filminin Avrupa prömiyeri sırasında yaptığı bazı itiraflar, hayranlarını epey bir şaşırtmıştı. Film boyunca New York gökdelenleri arasında ağ atarak uçan süper kahramanımız, aslında akrofobi olarak da bilinen yükseklik korkusuna sahip.

 

O dönem verdiği bir röportajda Maguire, "Bir binanın kenarında durup aşağıya bakmak... Gerçekten çok korkunç, bundan nefret ediyorum." diyerek yoğun bir yükseklik korkusu yaşadığını itiraf etmişti. Kameralar önünde vinçlere ve halatlara asılı hâlde o cesur sahneleri çekerken iç dünyasında böyle büyük bir korkuyla baş etmesi, onun oyunculuk yeteneğinin ve profesyonelliğinin ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

 

Kahramanlar da Korkar: Örümcek Takıntısı

 

İşin en ilginç tarafıysa süper gücünü örümcekten alan bir karakteri canlandıran aktörün, örümceklerden (araknafobi) korkması. Beyaz perdede genetiğiyle oynanmış bir örümcek tarafından ısırılma sahnesi çekerken Maguire'ın aslında bu canlılardan hiç hoşlanmadığı medyada sıkça yer almıştı.

 

 

İlginçtir ki bu durum sadece Maguire'a özgü değil; Marvel evreninin yeni nesil Örümcek Adam'ı Tom Holland da geçmişte verdiği bir röportajda örümceklerden çok korktuğunu, etrafta örümcek varken duramadığını açıkça belirtmişti.

Görünen o ki, Hollywood'da bu kırmızı-mavi kostümü giymenin yazılı olmayan bir kuralı var: Dünyayı kurtaracak kadar cesur ol ama bir örümcek gördüğünde oradan hemen uzaklaş! Bu şaşırtıcı gerçekler, perdede kusursuz görünen kahramanların ardında tıpkı diğer herkes gibi sıradan korkuları olan insanların yattığını gösteriyor.

 

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