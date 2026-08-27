Emmy Rossum'lu Polisiye Dizi Furious Devam Ediyor!

Emmy Rossum'lu Furious dizisi ikinci sezon onayını aldı. Rotten Tomatoes'ta %98 skor alan yapım sezon finaliyle Disney+'ta.

Emmy Rossum'lu Polisiye Dizi Furious Devam Ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 17:05

Emmy Rossum'un başrolünde yer aldığı ve yayınlanmaya başladığı andan itibaren tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran polisiye dizi Furious izleyicilerini sevindirecek müjdeli haberi verdi. Sezon finalinin yayınlanmasına sayılı günler kala dizi resmi olarak ikinci sezon onayını cebine koydu. Gizemli ve hesapçı bir kadın seri katilin peşine düşen bir FBI ajanının nefes kesen mücadelesini konu alan yapım, şimdiden yaza damgasını vuran projeler arasında üst sıralara yerleşti.

Rotten Tomatoes'ta Yüzde 98 Skor Ve Rekor İzlenme

Elizabeth Meriwether imzası taşıyan ve eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan Furious dizi dünyasının prestij mecralarından Rotten Tomatoes platformunda %98'lik skor elde ederek Certified Fresh unvanını kazandı. İzlenme oranlarında da büyük bir başarı yakalayan yapımın 7. bölüm izlenme sayısı ilk gün verilerine göre sezonun ilk bölümüne kıyasla %40'lık bir artış gösterdi.

Dizi; gizemli ve hesapçı bir kadın seri katil (Lola Petticrew) ile onun izini süren FBI Ajanı Alice Black'in (Emmy Rossum) sürükleyici hikayesini konu alıyor. Her iki karakterin de adalet arayışında kendi yollarında ilerlerken hayatlarının iç içe geçmesi ve doğru ile yanlış arasındaki çizginin bulanıklaşması izleyicilere yüksek tempolu bir seyir keyfi sunuyor.

Yıldız Kadro Sezon Finali İle Disney+ Ekranlarında

Dizinin yaratıcılığını, senaristliğini ve yapımcılığını Elizabeth Meriwether üstlenirken başrolleri Emmy Rossum ve Lola Petticrew ile birlikte Quincy Tyler Bernstine ve Scoot McNairy paylaşıyor. Jake Lacy, Rob Delaney, Hope Davis, Rob Yang ve Steve Way'in konuk oyuncu olarak renk kattığı projenin yapımcı kadrosunda Rossum da aktif rol alıyor.

20th Television ve Searchlight Television ortaklığıyla hayata geçirilen Furious dizisinin merakla beklenen sezon finali 3 Ağustos Perşembe günü Disney+ platformunda izleyicilerle buluşacak.

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