atv'nin Yeni Dizisi Mercan Köşk'ten İlk Detaylar! Hafsanur Sancaktutan Cemre Rolünü Anlattı

Hafsanur Sancaktutan atv'nin yeni dizisi Mercan Köşk'te Cemre karakterini canlandırıyor. Kubilay Aka ile başrolü paylaşan oyuncudan ilk açıklamalar geldi.

atv'nin Yeni Dizisi Mercan Köşk'ten İlk Detaylar! Hafsanur Sancaktutan Cemre Rolünü Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 17:12

Ekranların sevilen ve başarılı genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni iddialı yapım Mercan Köşk ile geri dönüyor. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan dizide başrolü üstlenen güzel oyuncu geçmişinin derin izlerini taşıyan ve kaybolan eşini bulmak adına çıktığı zorlu yolculukta hayatı baştan aşağı değişen Cemre karakterine hayat verecek. Sancaktutan ilk bölüm öncesinde yeni rolü ve senaryoda kendisini derinden etkileyen detaylar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Cemre Güçlü Olduğu Kadar Kırılgan Bir Karakter"

Canlandırdığı Cemre karakterinin dışarıdan çelik gibi görünen duruşunun ardındaki duygusal derinliğe dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan karakterin mücadeleci ruhuna hayran kaldığını ifade etti. Karakterini anlatırken duygularını paylaşan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu."

Senaryoyu eline aldığı ilk andan itibaren hikayenin geçmiş ile günümüz arasında kurduğu güçlü bağdan etkilendiğini belirten Sancaktutan, Cemre'nin yaşadıklarının iç dünyasında bıraktığı derin izlerin karakterin bugünkü duruşunu şekillendirdiğini söyledi.

Toygar Işıklı İmzalı Müzikler Ve Dev Oyuncu Kadrosu

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan ve senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ile Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan Mercan Köşk güçlü prodüksiyonu ve yıldız kadrosuyla sezona damga vurmayı hedefliyor. Dizi müziklerinin usta besteci Toygar Işıklı imzası taşıması ise yapımın iddialı atmosferini gözler önüne seriyor.

Dizide Hafsanur Sancaktutan'a (Cemre) başrollerde Kubilay Aka (Aras) ve Bertan Asllani (Toprak) eşlik ediyor. Zengin kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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