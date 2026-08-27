Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Eşi de Ünlü Çıktı

Ceren Yalazoğlu Karakoç’un Nursema’dan uzak hayatı merak konusu! Başarılı oyuncunun 2013’ten beri oyuncu Osman Karakoç’la evli olduğunu biliyor muydunuz?

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Eşi de Ünlü Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 17:17

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ceren Yalazoğlu Karakoç, bu kez ekran performansıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Başarılı oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan eşiyle yıllardır sürdürdüğü evliliği merak konusu oldu.

Nursema İle Farklı Bir Hikâyenin Kapısını Açtı

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteri, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ceren Yalazoğlu Karakoç’un canlandırdığı karakter; ailesinin beklentileri, kendi seçimleri ve aşk hayatı arasında sıkışırken zamanla kendi kararlarının arkasında duran bir kadına dönüştü. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerle aynı projede yer alan oyuncunun karaktere kattığı sakin ama güçlü yorum da Nursema’yı dizinin akılda kalan figürlerinden biri hâline getirdi.

Oyunculuk Eğitimiyle Başlayan Kariyer

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin ardından kamera karşısındaki ilk önemli deneyimlerinden birini Beni Affet dizisinde yaşadı. Günlük dizinin Kader karakteriyle tanınan oyuncu, televizyon kariyerini farklı yapımlarla sürdürdü.

Karakoç, 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisinde Çiçek karakterini canlandırdı. Ardından Akıncı’da izleyici karşısına çıktı. Kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biriyse Kızılcık Şerbeti oldu.

 

Eşi de Oyuncu Çıktı

Ceren Yalazoğlu Karakoç’un özel hayatına dair en çok merak edilen konuysa evliliği. Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evli.

Çift, 2013 yılında hayatlarını birleştirdi. Böylece 2026 itibarıyla evliliklerinin üzerinden 13 yıl geçmiş durumda. Uzun soluklu ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş karelerini de takipçileriyle paylaşıyor.

 

Karakoç, ekranda Nursema’nın çalkantılı hayatına hayat verirken özel yaşamında ise bambaşka bir tablo çiziyor. Yıllardır Osman Karakoç ile evli olan oyuncu, kariyerindeki yoğun tempoya rağmen evliliğini gözlerden uzak sürdürüyor.

 

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