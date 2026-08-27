Miniklerin Yeni Kahramanı Geliyor! Robu 404 Animasyon Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Animasyon dünyasına yenilikçi ve sürükleyici bir soluk getirmeye hazırlanan CB Medya imzalı iddialı animasyon filmi Robu 404 2 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmak üzere gün sayıyor. Çocukları ve aileleri büyüleyici bir bilimsel serüvene davet eden yapımdan heyecan dolu ilk fragman yayınlandı. Eğlenceli kurgusu, yüksek temposu ve ilham veren hikayesiyle dikkat çeken film beyaz perdede çocuklara hem yaratıcılığın kapılarını aralayacak hem de eğlenceli anlar yaşatacak.

Çekingen Can Ve Tatlı Robotu Robu 404'ün Dijital Başarısı

Filmin sürükleyici hikayesi öğretmeninin sınıfta duyurduğu Bilim ve Teknoloji Yarışması ile hayatı değişen 9 yaşındaki çekingen çocuk Can'ın etrafında şekilleniyor. Can'ın kendi imkanlarıyla tasarladığı gözlerinden kalpler fışkıran sevimli robotu Robu 404 ablasının sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde kısa sürede dijital alemin odak noktası haline geliyor. Kısa sürede fenomene dönüşen Robu'nun bu büyük popülaritesi, yarışma yönetiminden özel bir davet almasını sağlıyor.

Davetin ardından Can ve ablası, Robu'yu sadece sevimli bir robot olmaktan çıkarıp insanlarla aktif iletişim kurabilen marifetli bir buluşa dönüştürmek için hummalı bir çalışmaya girişiyor. Hata yapmaktan korkmamayı pes etmeden yeniden denemeyi ve özgüven kazanmayı öğütleyen yapım Arçelik iş birliğiyle teknolojiyi günlük hayatın doğal bir parçası olarak beyaz perdeye aktarıyor.

Güçlü Mutfak Ve Dev Dağıtım Ağı

Yapımcılığını Saner Ayar'ın kreatif yapımcılığını ise Ayşe Ayar'ın üstlendiği Robu 404'ün yönetmen koltuğunda Barış Çorak oturuyor. Senaryosu İpek Çolakoğlu ve Yağmur Ayar imzası taşıyan film güçlü görsel efektleri ve eğitici alt metniyle yeni sezonun en iddialı aile yapımlarından biri olmaya aday.

Merakla beklenen Robu 404 CJ ENM dağıtımıyla 2 Ekim'de Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında izleyici karşısına çıkacak.