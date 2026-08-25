Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Aşka Geldi!

Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız, yazın keyfini Göcek’te çıkarıyor. Yakın zamanda nikâh masasına oturacakları konuşulan çift, bu kez ailelerinin de eşlik ettiği tekne tatilinde görüntülendi. Deniz, güneş ve bolca romantizm… İkilinin tatili tam anlamıyla aşk kaçamağına dönüştü.

Güne Farklı Başladılar

Göcek’te tekneyle açılan çiftin güne başlangıcı ise biraz farklı oldu. Ata Ayyıldız sabahın ilk saatlerinde denize girerek serinlemeyi tercih ederken, Sıla Türkoğlu güne kahvesini yudumlayarak başladı.

Ancak Türkoğlu, sevgilisini denizde yalnız bırakmadı. Gün ilerledikçe ikili birlikte vakit geçirmeye başladı. Türkoğlu’nun Ayyıldız’la yakından ilgilenmesi de objektiflere yansıdı.

Romantik Anlar Dikkat Çekti

Teknede oldukça keyifli görünen Sıla Türkoğlu, sevgilisine birkaç kez havlu uzattı. Daha sonra teknenin arka tarafına geçen oyuncu, Ayyıldız’ın yüzünü okşayarak romantik anlar yaşadı.

Çiftin birbirine karşı sıcak ve samimi tavırları dikkat çekerken, tatilin sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığı da böylece ortaya çıktı. Özellikle Türkoğlu’nun sevgilisiyle ilgilendiği anlar, çevredeki objektiflere takıldı.

Birlikte Denize Girdiler

Öğle saatlerinde yeniden bir araya gelen çift, bu kez birlikte denize girdi. Bir süre baş başa yüzen Türkoğlu ve Ayyıldız, yaklaşık yarım saat boyunca suyun tadını çıkardı.

Denize girmeden hemen önce Sıla Türkoğlu’nun sevgilisinden fotoğrafını çekmesini istemesi de dikkatlerden kaçmadı. Ayyıldız, sevgilisinin bu isteğini geri çevirmedi ve onun fotoğraflarını çekti.

Deniz keyfinin ardından yeniden tekneye dönen çift, tatillerine kaldıkları yerden devam etti. Ailelerinin de eşlik ettiği bu kaçamak, ikilinin ilişkilerindeki uyumu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle evlilik iddialarının gündemde olduğu şu günlerde, Göcek’teki bu romantik tatil magazin dünyasının da dikkatini çekti.