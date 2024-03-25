Toprak Razgatlıoğlu’ndan Katalonya’da İki Zafer

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2. durağı olan Katalonya Grand Prix’sini iki zafer ve bir üçüncülükle tamamladı. Hafta sonunun ilk yarışı ve superpole yarışını kazanmayı başaran Razgatlıoğlu hafta sonunun son yarışında da 3. oldu.  

Toprak Razgatlıoğlu’ndan Katalonya’da İki Zafer
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-03-2024 16:25

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2. durağı olan İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi. Hafta sonunun ilk yarışı ve superpole yarışında muhteşem bir zafer elde eden Toprak, son yarışta da podyumun 3. basamağını kaptı. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Razgatlıoğlu, Nicolo Bulega ve son şampiyon Alvaro Bautista ile yarışın orta bölümüne kadar zirve mücadelesi verdi. Bitime 11 tur kala Bautista’yı zirveyi devralırken yarış sonuna kadar ilk 3’lü değişmedi. Toprak Razgatlıoğlu podyumdaki yerini koruyarak yarışı 3. sırada tamamlarken Alvaro Bautista günün galibi oldu. 

WSBK’da sezonun 3. etabı 19-21 Nisan tarihlerinde Hollanda’da koşulacak ve Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak. 

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