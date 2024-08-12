Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı



Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. etabının gerçekleştiği Portekiz, Autódromo Internacional do Algarve pistinde, üst üste 12 galibiyetle Dünya Superbike Şampiyonası’nın üst üste en çok galibiyet alan pilotu unvanının sahibi oldu.

Portekiz pistinin zorlu virajlarında hafta sonu boyunca kıyasıya mücadele ederek rekora koşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi gerçekleşen ilk yarıştan galip ayrılarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea’nın 11 galibiyetlik rekoruna ortak oldu. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışından da lider olarak ayrılan Razgatlıoğlu üst üste 12. zaferini alarak rekoru egale etti.