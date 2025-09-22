Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çiftinden oğulları ile ilk kare!

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, ilk çocukları Ali’yi kucaklarına aldı. Çift, oğullarıyla ilk kareyi sosyal medyada paylaşıp mutluluklarını ilan etti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2025 16:04

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, oğulları Ali ile çekilen ilk karelerini sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

Mutlu Evliliği Bebek Taçlandırdı

Uzun süredir aşk yaşayan Sarıtaş ve Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişti. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bu özel gün, yaz aylarının en çok konuşulan düğünlerinden biri olmuştu.

Bebek Müjdesini Daha Önce Duyurmuşlardı

Evlilik sonrası bebek müjdesini sevenleriyle paylaşan ünlü çift, bir davet çıkışında muhabirlere heyecanlarını dile getirmişti. Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklayarak büyük sevinç yaşamıştı.

Ali Bebek Dünyaya Geldi

Beklenen gün geldi ve çift, oğulları Ali’yi kucaklarına aldı. Sarıtaş, Instagram hesabından “İlk göz ağrısı” notuyla oğluyla olan ilk fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hem hayranları hem de dostları çifti tebrik etti.

Hayranlarından Tebrik Mesajları

Mutlu haberin ardından sosyal medyada çiftin ismi gündeme taşındı. Takipçileri, “Allah analı babalı büyütsün”, “Ali bebek şans getirsin” ve “Harika bir aile oldunuz” yorumlarıyla çifte sevgilerini gösterdi.

