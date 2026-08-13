Aslı Bekiroğlu’na Ameliyat Öncesi Şaşırtan Şart!

Aslı Bekiroğlu yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 9. kez ameliyat olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu operasyon öncesi doktorunun istediği şartı açıkladı.

Aslı Bekiroğlu’na Ameliyat Öncesi Şaşırtan Şart!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 19:10

Aslı Bekiroğlu’nun son iki yıldır yaşadığı sağlık sorunları kolay atlatılacak gibi değil. Ünlü oyuncu geçirdiği operasyonların ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı. Şimdi ise önünde yeni bir operasyon daha var.

30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı zorlu süreci zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Son açıklaması da yine dikkat çekti. Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatacağını söyledi.

“9 Kilo Vermem Gerekiyor”

Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan oyuncu, yeni ameliyatından önce doktorlarının kendisinden kilo vermesini istediğini anlattı.

Oyuncunun söylediğine göre ameliyata girebilmesi için 9 kilo vermesi gerekiyor. Bekiroğlu, “9’uncu ameliyatım öncesi 9 kilo vermem gerekiyor” diyerek önündeki süreci anlattı.

Ardından doktorlarının kendisine söylediklerini de paylaşan oyuncu “Bana ameliyat öncesi 9 kilo vermemi söylediler. Kilo ver öyle gel dediler” ifadelerini kullandı.

Zorlu Süreç Böyle Başladı

Bekiroğlu’nun sağlık sorunları rahminden miyom aldırmak için geçirdiği operasyonun ardından başlamıştı. Oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bunun ardından yeni operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Kendi anlatımına göre bağırsağında yaklaşık 7 santimetrelik bir kesik oluşmuştu. Sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat olan Bekiroğlu son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yattığını söylemişti.

Şimdi Gözler Yeni Ameliyatta

Şimdi ise oyuncunun önünde 9. ameliyat var. Öncelikle doktorlarının istediği 9 kiloyu vermeye çalışacak olan Bekiroğlu, ardından yeniden ameliyat olacak.

Yaşadığı bütün bu zorlu sürece rağmen takipçileriyle iletişimini sürdüren oyuncunun yeni operasyonunun ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.

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