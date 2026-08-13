Sümeyye Aydoğan'dan Rekor Anlaşma! 25 Milyon TL'ye "Evet" Dedi

Sümeyye Aydoğan ünlü bir giyim markasının yeni yüzü oldu. Reklam çekimlerini tamamlayan güzel oyuncunun 25 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Sümeyye Aydoğan'dan Rekor Anlaşma! 25 Milyon TL'ye
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 17:40

Son dönemin en çok konuşulan genç yeteneklerinden Sümeyye Aydoğan Yeraltı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken bu kez rekor bir reklam anlaşmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan güzel yıldız dev bir giyim markasının ekran yüzü oldu.

2 Günlük Çekimden Dev Kazanç

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre başarılı oyuncu ünlü bir tekstil devinin yeni reklam yüzü seçildi. Yaz boyunca gelen teklifleri ve yeni projeleri titizlikle değerlendiren Aydoğan'ın bu anlaşma karşılığında 25 milyon TL kazandığı iddia edildi. Çekimleri 2 gün önce tamamlanan reklam kampanyasının çok yakında televizyon ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

"Devrim Özkan İle Kavga Ettik" İddialarına Yanıt

Bu sezon Yeraltı dizisindeki rolünün yanı sıra rol arkadaşı Devrim Özkan ile aralarında kriz yaşandığına dair haberlerle de sık sık magazin basınına konu olan Aydoğan hakkındaki set kavgası iddialarına son noktayı koymuştu. Güzel oyuncu gerginlik haberlerini net bir dille yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Hiç öyle bir şey yok. Olsaydı zaten siz de duyardınız. Yalan yanlış şeyler. Öyle bir şey olmadı."

Yoğun geçen sezonun ardından hem rekor reklam geliri hem de yeni projeleriyle moral depolayan Sümeyye Aydoğan'ın yeni sezondaki hamleleri şimdiden merak konusu.

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