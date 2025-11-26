Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi

Tolga Güleç ve nişanlısı Öykü Cengiz’in, Cengiz’in sosyal medya hesabını silmesi sonrası ayrıldığı iddia edildi. Güleç, "Ayrılık yok, hesapta sorun var" diyerek iddiaları yalanladı.

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
Yayın Tarihi : 26-11-2025 18:00

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Ahmet rolüyle tanınan oyuncu Tolga Güleç’in, geçen temmuzda nişanlandığı sunucu Öykü Cengiz ile ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. İddiaların yayılmasına, Öykü Cengiz’in sosyal medya hesabını silmesi neden oldu. Tolga Güleç, çıkan dedikoduların ardından açıklamada bulunarak ayrılık iddialarını yalanladı.

 

Ünlü Oyuncunun Kariyeri ve Nişan Süreci

Tolga Güleç, kariyerinde Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar gibi yapımlarda rol aldıktan sonra asıl çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Ahmet karakteriyle yaptı. Daha sonra Poyraz Karayel, Fazilet Hanım ve Kızları gibi popüler dizilerde de yer aldı. Son olarak Can Borcu dizisinde Yekta Başaran karakterine hayat verdi.

Güleç, geçen temmuz ayında Bodrum’da sunucu Öykü Cengiz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Sosyal Medya Hamlesi Ayrılık İddialarını Başlattı

Çiftin ilişkisinde her şey yolunda görünürken, Öykü Cengiz’in sosyal medya hesabını beklenmedik bir şekilde silmesi dikkat çekti. Bu hamle, magazin kulislerinde çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaların hızla yayılmasına neden oldu.

Ortaya atılan ayrılık dedikodularının ardından Tolga Güleç’ten açıklama geldi. Güleç, iddiaları yalanlayarak durumun nedenini açıkladı: "Öykü'nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok."

