Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan 'Kalender Pide'

Disney+ iki başarılı komedyeni yeni lokal orijinalinde buluşturuyor. Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaşacağı sıcak ve samimi bir aile komedisi olan ‘Kalender Pide’ isimli film yakında izleyicilerle buluşacak.

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan 'Kalender Pide'
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-01-2025 19:29

Disney+, Türkiye’deki yeni lokal içeriklerini duyurmaya devam ediyor. Platform, iki başarılı komedyen Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ı ‘Kalender Pide’ isimli filmde buluşturuyor. Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu İbrahim Büyükak kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ömer Sinir oturuyor. Geçtiğimiz ay çekimleri tamamlanan filmden ilk kare yayınlandı.

‘Kalender Pide’, babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatıyor. Birbirlerinin hayatlarına tesadüfen giren iki karakterin yaşadığı zorluklar ve onların başına gelen komik olayları anlatan samimi bir aile komedisi olan filmde Tolga Çevik, İbrahim Büyükak, Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. 

 

 

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