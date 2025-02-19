Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerinde yer aldığı sıcak ve samimi bir aile komedisi olan ‘Kalender Pide’ isimli filmin sahnelerinden kareler yayınlandı.





Kalender Pide, Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığında, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve Ömer Sinir’in yönetmenliğinde çekildi. Filmde Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’a Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Filmin hikayesi, babasından kalan restoranı satılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına tesadüfen giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile bu durumu engellemek için çıktığı eğlenceli maceraları konu alıyor. İkilinin yaşadığı komik olaylar ve aralarındaki sıcak dostluk, izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Kalender Pide, samimi anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla Disney+’ta çok yakında izleyicileri bekliyor.