Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...

Disney+, Türkiye’deki yeni lokal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerinde Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın yer aldığı sıcak ve samimi aile komedisi Kalender Pide, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin merak uyandıran sahnelerinden paylaşılan kareler, hayranların ilgisini şimdiden çekti.

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 10:59

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerinde yer aldığı sıcak ve samimi bir aile komedisi olan ‘Kalender Pide’ isimli filmin sahnelerinden kareler yayınlandı. 

Kalender Pide, Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığında, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve Ömer Sinir’in yönetmenliğinde çekildi. Filmde Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’a Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Filmin hikayesi, babasından kalan restoranı satılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına tesadüfen giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile bu durumu engellemek için çıktığı eğlenceli maceraları konu alıyor. İkilinin yaşadığı komik olaylar ve aralarındaki sıcak dostluk, izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Kalender Pide, samimi anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla Disney+’ta çok yakında izleyicileri bekliyor.

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