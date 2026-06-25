Tolga Akış Risk Aldı! Manifest İçin Servet Harcıyor

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz Manifest grubu aslında görünenin çok daha ötesinde bir proje. Grubun yapımcısı Tolga Akış katıldığı bir YouTube programında işin perde arkasını anlattı ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten dikkat çekici.

Birçok kişi grubun bu kadar popüler olunca ciddi gelir elde ettiğini düşünüyor olabilir ama Akış'ın anlattıklarına göre durum şimdilik pek öyle değil. Manifest henüz para kazandıran bir proje haline gelmedi. Hatta şu an için daha çok yatırım yapılan bir süreçten geçiyor.

Klip Maliyetleri Dudak Uçuklatıyor

Tolga Akış'ın en çok dikkat çeken açıklamalarından biri klip bütçeleriyle ilgili oldu. Anlattığına göre Manifest için kurulan bir klip setinin maliyeti iki haneli milyon liralara kadar çıkabiliyor.

Üstelik bu sadece son dönem projeleri için geçerli değil. Akış grubun ilk kliplerinin bile bugüne kadar içinde yer aldığı en pahalı prodüksiyonlar arasında olduğunu söyledi. İşin ilginç tarafı ise her yeni projede bütçenin biraz daha büyümesi. Yani ikinci klip ilkinden üçüncü klip de ikinciden daha maliyetli olmuş. Kısacası ekip her yeni işte çıtayı biraz daha yukarı taşımaya çalışıyor.

Sahnede Görünenlerden Çok Daha Fazlası Var

Dışarıdan bakınca altı kişilik bir müzik grubu görünüyor olabilir ama işin arkasında kocaman bir ekip çalışıyor. Tolga Akış'ın verdiği bilgiye göre sadece Manifest projesi için görev yapan kişi sayısı tam 143.

Bu ekibin içinde güvenlik görevlileri, organizasyon çalışanları, teknik ekipler ve hatta psikologlar bile bulunuyor. Yani grubun sadece müzik üretmesi değil aynı zamanda yoğun tempoda sağlıklı ve profesyonel şekilde ilerleyebilmesi için birçok farklı alanda destek sağlanıyor.

Geleceğe Yatırım Yapıyorlar

Akış'a göre özellikle kız gruplarında başarı sadece yetenekle gelmiyor. Doğru yönetim güçlü organizasyon ve ciddi bütçeler de en az sanatçılar kadar önemli rol oynuyor. Bu yüzden şu an elde edilen gelirden çok projenin geleceği düşünülüyor. Yapılan harcamaların ve yatırımların ilerleyen dönemde karşılığını vereceğine inanılıyor. Görünen o ki Manifest ekibi kısa vadeli kazançtan çok uzun vadeli başarıya odaklanmış durumda.

Şimdilik proje büyük bütçelerle ilerliyor ve henüz kâra geçmiş değil. Ancak ekibin yaklaşımına bakılırsa hedef Türkiye'nin en büyük müzik projelerinden birini kalıcı hale getirmek.