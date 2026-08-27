Tolga Akış Haberinin Ardından Mesut Adlin’den Çarpıcı Çıkış

Tolga Akış’ın üç suçlamayla gözaltına alınmasının ardından gözler Mesut Adlin’e çevrildi. Adlin’in “Korkunun ecele faydası yok” paylaşımı dikkat çekti.

Tolga Akış Haberinin Ardından Mesut Adlin’den Çarpıcı Çıkış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 22:40

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın gözaltına alınmasının ardından gözler bir kez daha Mesut Adlin’e çevrildi. Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilirken, daha önce Manifest ve Akış hakkında çeşitli iddialarda bulunan fotoğrafçı Adlin de sessiz kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Akış’ın müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Mesut Adlin’in İddiaları Gündem Olmuştu

Mesut Adlin’in Manifest ile yolları yaklaşık bir yıl önce olaylı şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından fotoğrafçı hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılmış, Adlin ise söz konusu iddiaları kabul etmemişti.

Adlin, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 15 dakikalık bir video yayınlayarak Manifest grubu, Tolga Akış ve Akış’ın eşi Gizem Kaya hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Fotoğrafçı, gruptaki sözleşmelerden dijital ve ticari gelirlere, üyelerin özel hayatına yönelik müdahalelere kadar birçok konuda açıklamalar yapmıştı. İddialarını bazı ekran görüntüleri, ses kayıtları ve videolarla desteklediğini söyleyen Adlin, daha sonra söz konusu videoyu kaldırmıştı.

Akış’tan Hukuki Hamle Gelmişti

Yaşananların ardından Tolga Akış, Mesut Adlin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Akış’ın avukatı, bu süreçte Adlin’in evinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını ve fotoğrafçının ifade vermek üzere emniyete götürüldüğünü açıklamıştı.

Adlin ise ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve yaptığı açıklamada, iddialarıyla ilgili belgeleri yetkili mercilere sunduğunu söylemişti.

“Korkunun Ecele Faydası Yok”

Tolga Akış’ın gözaltına alındığı haberinin ardından Adlin’den bu kez kısa ama dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fotoğrafçı sosyal medya hesabından Korkunun ecele faydası yok ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Akış’ın gözaltı kararının hemen ardından gelmesi nedeniyle sosyal medyada dikkat çekti. Ancak soruşturmanın devam ettiği ve ortaya atılan iddiaların hukuki süreç kapsamında değerlendirildiği unutulmamalı.

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