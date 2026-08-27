Nesrin Cavadzade’den Olay Pozlar! Daha 17’nin Şebnem’i Yaktı

Daha 17’de Şebnem karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

Nesrin Cavadzade’den Olay Pozlar! Daha 17’nin Şebnem’i Yaktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 22:34

Nesrin Cavadzade, hem ekranlardaki performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak yeni karelerini takipçileriyle paylaşınca yine ilgi odağı oldu.

Şu sıralar Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17 ile izleyici karşısına çıkan Cavadzade, dizide canlandırdığı Şebnem karakteriyle dikkat çekiyor. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da kısa sürede beğeni ve yorumlarla doldu.

Şebnem Karakteriyle Ekranda

Nesrin Cavadzade’nin kariyerinde birbirinden farklı projeler bulunuyor. Daha önce Al Yazmalım, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Yasak Elma ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdi de Daha 17 ile ekran macerasını sürdürüyor.

Dizide Şebnem karakterine hayat veren Cavadzade, özellikle genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroda dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal Medyada Yine Gündemde

Instagram’ı oldukça aktif kullanan oyuncunun milyonlarca takipçisi bulunuyor. Cavadzade, zaman zaman günlük hayatından ve iş yaşamından kareleri takipçileriyle paylaşarak sosyal medyada da gündem oluyor.

Son paylaşımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, yine beklediği ilgiyi gördü. Fotoğraflar kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken yorum bölümü de hareketlendi.

Takipçileri Sessiz Kalmadı

Nesrin Cavadzade’nin yeni karelerini gören takipçileri, güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar bırakmayı ihmal etmedi. Paylaşımın ardından gelen beğeniler de kısa sürede artmaya başladı.

Cavadzade’nin hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmesi artık şaşırtıcı değil. Özellikle Daha 17’deki Şebnem karakterinin takipçileri, oyuncunun set dışındaki halini de yakından takip ediyor.

Kısacası Nesrin Cavadzade, yeni paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Görünen o ki Şebnem karakteri kadar Cavadzade’nin Instagram paylaşımları da uzun süre konuşulacak.

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