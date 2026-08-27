Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova’dan Olay Pozlar!

Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova çifti, evliliklerinin ilk aylarında mutluluklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Birlikte Çeşme’ye giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarırken romantik anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Özellikle aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikili, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve güzel yorum aldı. Görünen o ki çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyor.

Aşkları Evlilikle Taçlandı

Emre Kıvılcım, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve döneminde büyük ilgi gören Veda Mektubu dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Başarılı oyuncu, bir süredir meslektaşı Yulduz Rajabova ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer alıyordu.

Çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sonunda mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. 15 Şubat 2026’da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Kıvılcım ve Rajabova, nişandan sadece iki gün sonra nikâh masasına oturdu.

Mutluluk Karelerini Paylaşmışlardı

Çiftin bu özel gününden kareler de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova’nın mutluluğunu gören takipçileri, ikiliye peş peşe tebrik mesajları göndermişti. Evliliğin ardından birlikte yaptıkları paylaşımlar da hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çeşme’de Romantik Tatil

Bu kez rotalarını Çeşme’ye çeviren çift, hem denizin hem güzel havanın tadını çıkardı. Tatil sırasında objektif karşısına geçen Yulduz Rajabova, eşiyle birlikte çekilen romantik kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Samimi görüntüleriyle dikkat çeken çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı. Özellikle yeni evli olmalarının da etkisiyle mutlulukları adeta karelere yansıdı. Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, Çeşme tatilinde aşklarını bir kez daha gözler önüne sererken, takipçilerine de keyifli görüntüler bıraktı.