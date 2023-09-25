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TOKİ'den Erzurum Aşkale'de Uygun Fırsat!

Ev sahibi olmak isteyenler için Erzurum Aşkale Kandilli'de 96 dairenin 10 tanesi uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu daireler için sadece 4.054 TL'lik taksitlerle ev sahibi olma şansınız bulunuyor. Evinizin rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyenler için TOKİ'den kaçırılmayacak bir fırsat! Uygun taksitlerle rüya evinize sahip olma şansını yakalayabilirsiniz.

TOKİ'den Erzurum Aşkale'de Uygun Fırsat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 19:28

Erzurum Aşkale Kandilli'deki 96 Konut Projesi'nden ev sahibi olma hayali kuranlar için harika bir fırsat doğuyor. Sadece 4.054 TL taksitlerle hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Projedeki 96 daireden 10 tanesi satış için sunuldu ve bu dairelere talip olanlar için oldukça cazip bir fırsat oluşturuyor.

Kura Bilgilendirmesi: Bu projede kura çekilişi yapılmayacak. Başvuru sahipleri arasında konut sayısından daha az talep alındığı için tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazandı. Konut seçimi, başvuru sırası önceliğiyle belirlenecek ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale/Erzurum Şubesinde gerçekleştirilecek.

Ödeme ve Sözleşme Detayları:

  • Asil hak sahipleri, 25 – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında seçtikleri konut için peşinatı ve KDV bedelini yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.

  • Yedek hak sahipleri için ise sözleşme imzalama tarihleri 09 Ekim 2023 - 13 Ekim 2023 olarak belirlendi.

  • Tercih edilen peşinat miktarına göre borç bakiyesi 180 ay boyunca aylık taksitlerle ödenecek. Bu taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranıyla artırılacak.

  • İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak.

  • İlk dönemsel artış, Ocak 2024'te yapılacak.

Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor. Hayalinizdeki eve adım atma fırsatını kaçırmayın!

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