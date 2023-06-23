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TIR'dan Hadise çıktı! 'Hiç beklemiyordunuz değil mi?'

Hadise, geçtiğimiz gün bir markanın yaptığı kampanya kapsamındaAlışveriş Merkezi'inde bir TIR'ın içinden çıkarak konser verdi. Ünlü ismin renkli anları, anbean kameralara yansıdı.

TIR'dan Hadise çıktı! 'Hiç beklemiyordunuz değil mi?'
Yayın Tarihi : 2023-06-23 12:12

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, geçtiğimiz gün bir markanın özel kampanyası kapsamında bir alışveriş merkezinde hayranlarına beklenmedik bir sürpriz yaşattı. Ünlü şarkıcı, konser vermek için bir TIR'ın içinden sahneye çıktı ve renkli anlar yaşandı.

Alışveriş merkezinin önünde öğlen saatlerinde gerçekleşen bu özel etkinlikte, Hadise beklenmedik bir şekilde TIR'ın içinden ortaya çıktı. İnsanların beklemediği bu sürpriz karşısında heyecanlanan izleyiciler, ünlü şarkıcıya büyük bir sevgiyle karşılık verdi.

Hadise, şaşırtıcı performansının ardından hayranlarına hitaben, "Hiç beklemiyordunuz değil mi? Burada olmak çok güzel arkadaşlar, sanırım ilk kez Türkiye'de böyle bir şey yapılıyor" şeklinde konuştu. O anlarda yaşanan coşku ve sevinç, anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Bu sıra dışı konser etkinliğiyle Hadise, hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranlarının paylaştığı videolar ve yorumlarla dolup taşan sosyal medya platformları, Hadise'nin enerjik ve sürpriz dolu performansını konuşmaktan geri kalmadı.

Hadise'nin sıra dışı etkinliklere ve müzik projelerine olan ilgisi, onun sanat hayatına farklı bir soluk katmaya devam ediyor. Şarkıcının hayranları, ilerleyen dönemdeki sürprizleri ve projelerini merakla beklemeye devam edecek.

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