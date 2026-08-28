Tilki Kıvanç'tan Kadir'e Ekin Koç'un Yükselen Kariyeri

Ekin Koç, ilk kez “Tilki” karakteriyle dikkat çektiği ekran yolculuğunu tarihî yapımlardan dijital projelere, festival filmlerinden uluslararası dizilere taşıdı. Farklı türlerdeki rolleriyle kendine özgü bir oyunculuk çizgisi oluşturan Koç, 2026 yazında “Muhtemel Aşk” dizisindeki Kadir Emirdağ karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğa Giden Yol İstanbul'da Başladı

1992 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ekin Koç, lise eğitimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim görürken oyunculuğa yöneldi. Altan Gördüm’den Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde aldığı eğitim, Ekin Koç'un oyunculuk kariyerini şekillendiren temel taşlardan biri hâline geldi.

Ekrandaki İlk Adımları ve “Tilki” Dönemi

Televizyondaki ilk önemli çıkışını 2013 yılında başlayan Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle yaptı. Görünmezlik gücüne sahip Kıvanç Gündoğdu, yani “Tilki” karakteri kısa sürede genç oyuncunun adıyla özdeşleşti. Ardından Benim Adım Gültepe ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem geldi. Özellikle Sultan I. Ahmed rolü, Koç'un farklı karakterlerin ağırlığını taşıyabileceğini göstermesi açısından dikkat çekti.

Tarihî Karakterlerden Modern Hikâyelere

2017'de Hayat Sırları dizisinde Burak Özer'i canlandıran Koç, bir yıl sonra dijital platform dünyasına adım attı. Bozkır dizisindeki Nuri Pamir Karagöz rolü, oyuncunun daha sert ve karanlık bir anlatının içinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.

2020'de başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu, kariyerindeki önemli dönemeçlerden oldu. Büyük Selçuklu hükûmdarı Ahmed Sencer'i canlandıran Koç, geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Sonrasında Üç Kuruş dizisinde Efe Tekin karakterine hayat verdi.

Sinemada Daha Farklı Bir Ekin Koç

Koç'un kariyeri yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı. Senden Bana Kalan, Ali ve Nino ve Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerde rol alan oyuncu, Okul Tıraşı ve Kurak Günler ile sinemadaki oyunculuk alanını daha da genişletti. Bu yapımların Cannes Film Festivali'ndeki gösterimleri, kariyerinin uluslararası tarafını da güçlendirdi.

Koç ayrıca HBO yapımı Succession dizisinde Kadir karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2026'da ise Muhtemel Aşk dizisinde Kadir Emirdağ karakterini canlandırıyor. “Tilki” ile başlayan serüven, bugün farklı türleri deneyen ve karakter seçimleriyle çizgisini sürekli yenileyen bir oyunculuk kariyerine dönüşmüş durumda.