Tarkan'dan Marmaris Konseri Öncesi Yolculuk Videosu

Türk pop müziğinin usta ismi Tarkan yarın akşam Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahne alacağı dev konser için yola çıktı. Sanatçının sergileyeceği canlı performans için geri sayım sürerken organizasyonun bilet tarifeleri ve ünlü şarkıcının alacağı sahne kaşesi kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Megastar yarın gerçekleşecek müzik buluşması öncesinde dinleyicilerine sosyal medya üzerinden kaydettiği özel bir video ile seslendi.

Araç İçinden Samimi Video Mesajı

Marmaris yolculuğuna İstanbul'dan başlayan Tarkan seyahat esnasında otomobilinde kaydettiği görüntüleri kişisel Instagram hesabından takipçilerine ulaştırdı. Bir gün önce İstanbul’a iniş yaptığını belirten ünlü şarkıcı geceyi uykusuz geçirdiğini ve dinlenmeye vakit bulamadan bir önceki günün kıyafetleriyle yola koyulduğunu anlattı. Araç içinden kameraya gülümseyerek heyecanını paylaşan başarılı sanatçı videosunu "Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere" sözleriyle tamamlayarak Ege'deki dinleyicilerine doğrudan mesaj gönderdi.

2,5 Saatte 36 Milyon TL Rekor Kazanç

Marmaris'te yaklaşık iki buçuk saat süresince sahnede kalması planlanan pop müziğin güçlü yorumcusu tek gecelik organizasyondan toplam 36 milyon TL gelir elde edecek. Etkinliğin bilet ve loca satış rakamları da sanatçının alacağı ücret kadar dikkat çekti. Konser alanında her biri 2,5 milyon TL değerinde olan 12 özel VIP locanın tamamı günler öncesinden satıldı. Canlı performansı ayakta izlemek isteyen müzik tutkunları için satışa çıkarılan biletlerin fiyatı ise 98 bin TL olarak belirlendi.

Sosyal Medyada Bilet Fiyatı Gündemi

Konser için açıklanan loca bedelleri ve bilet tarifeleri dijital platformlarda ve magazin sayfalarında geniş çaplı bir etkileşim dalgası oluşturdu. Müzikseverler yüksek fiyatlara rağmen locaların hızla tükenmesini sanatçının sahne gücüne bağladı. Ege kıyılarındaki en yüksek bütçeli müzik etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçen organizasyon için alandaki teknik hazırlıklar tamamlandı. Megastar Tarkan yarın akşam binlerce hayranının karşısına çıkarak hafızalara kazınan popüler eserlerini seslendirecek.