Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin'in Ölümüne Dair Çok Konuşulacak Açıklamalar

Erhan Çelik, İzmir'de kliniğinde vefat eden boşanma aşamasındaki eşi Dr. Özlem Gültekin'in şüpheli ölümüne ve delillerin karartılmasına dair konuştu.

Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin'in Ölümüne Dair Çok Konuşulacak Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:02

Sunucu ve gazeteci Erhan Çelik İzmir’deki özel muayenehanesinde hayatını kaybeden boşanma aşamasındaki eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in vefatına ilişkin kişisel YouTube kanalında kapsamlı bir açıklama yaptı. Gültekin’in yaşamını yitirmesinin ardından ortaya atılan iddialara ve yürütülen soruşturmaya değinen Çelik olayın perde arkasında yaşananları tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

Olay Yeri Temizliği ve Çöpte Bulunan Deliller

Gültekin’in şüpheli vefatının ardından adli makamların başlattığı soruşturmaya dikkat çeken Erhan Çelik olay yerinde delil karartma girişimlerinin gerçekleştiğini belirtti. Muayenehanede görevli üç çalışanın ilk ifadelerinde doktorun son iki günü klinikten ayrılmadan geçirdiğini ve olay günü anestezide kullanılan uyuşturucu etkili propofol aldığını beyan ettiklerini aktardı. Polis ekipleri intikal etmeden önce kliniğin aceleyle temizlendiğini vurgulayan gazeteci olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla söz konusu materyallerin çöp konteynerinde bulunduğunu söyledi. Çelik güvenlik kameralarının çalışmadığı yönündeki iddiaların da savcılığın şüphesini haklı çıkardığını dile getirdi.

İki Yıllık Tedavi Çabası ve Gizlilik Kararı

Eşinin 12 yıllık madde geçmişini 2023'te evdeki güvenlik kameralarından tesadüfen öğrendiğini ifade eden Çelik temin zincirine dair tespit ettiği tüm kayıtları savcılığa verdiğini aktardı. İki yıl boyunca eşinin yurt içinde ve yurt dışında tedavi görmesi için büyük bir gayret gösterdiğini belirten ünlü sunucu çabalarının sonuçsuz kaldığını kaydetti. Ocak 2025’te İstanbul 13. Aile Mahkemesi’ne başvurarak tüm deliller eşliğinde boşanma davası açtığını belirten Çelik oğlunun geleceğini korumak adına dava dosyasında gizlilik kararı aldırdığını hatırlattı.

Şantaj Girişimi ve Suçüstü Yakalama

Kamuoyunda aleyhine yürütülen dezenformasyon çalışmalarına sert tepki gösteren Erhan Çelik eski personelin şantaj girişimine dair de açıklamalarda bulundu. Gültekin’in vefatından 6-7 ay önce bir klinik çalışanının hassas görüntüleri satmak amacıyla kendisine ulaştığını anlatan Çelik durumu derhal emniyet birimlerine bildirdiğini söyledi. Polis ekiplerinin yerleştirdiği teknik cihaz sayesinde şüphelinin suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirten gazeteci basında yer alan yanıltıcı iddiaların aksine süreci bizzat kendisinin ihbar ettiğini vurguladı.

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