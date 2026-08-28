Lale Şenses: "Adnan'ı Kenan, Beni Serenay Oynasın"

Lale Şenses, merhum Adnan Şenses'in hayatının film olacağına ilişkin haberleri doğruladı. Şenses, kadroda Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı görmek istiyor.

Lale Şenses:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:54

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Adnan Şenses'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. 25 Aralık 2013'te 78 yaşında hayata veda eden usta yorumcunun eşi Lale Şenses uzun bir aradan sonra Kuşadası'nda objektiflere yansıdı. Sanatçının vefatının ardından ilk kez görüntülenen Şenses usta müzisyenin biyografi filmi projesini doğrulayarak sinema dünyasını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Kuşadası'nda Gözlerden Uzak Yaşam

Eşinin kaybının ardından sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Lale Şenses Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleştiğini açıkladı. Bölgenin havasından ve dinginliğinden memnun olduğunu belirten Şenses uzun bir sessizliğin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak usta sanatçının anısını yaşatacak projeye dair ayrıntıları paylaştı.

"Adnan'ı Kenan, Beni Serenay Canlandırsın"

Hazırlıkları sürdürülen sinema filminin oyuncu kadrosunun henüz kesinleşmediğini belirten Lale Şenses hayalindeki başrol tercihlerini kamuoyuyla paylaştı. Usta sanatçıyı Kenan İmirzalıoğlu'nun oynamasını arzuladığını söyleyen Şenses, kendi gençliğini ise Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini dile getirdi. Tercihini "Adnan’ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur" sözleriyle ifade eden Şenses her iki oyuncunun yeteneğine güvendiğini vurguladı.

Biyografi Projelerinin Gözde İsmi

Lale Şenses'in talebi sanat dünyasında Serenay Sarıkaya isminin biyografi filmlerinde ne denli ilgi gördüğünü yeniden hatırlattı. Zerrin Özer ve Kibariye gibi usta seslerin yanı sıra Deniz Seki ile Yonca Evcimik de kendi hayat hikayelerinde Sarıkaya'yı görmek istediklerini belirtmişti. Vefatıyla müzik dünyasını üzen sanatçı Güllü de son röportajında benzer bir istekte bulunmuştu. Hatta türkücü Mahmut Tuncer esprili bir dille yetenekli oyuncunun makyajla kendisini bile canlandırabileceğini ifade etmişti. Şenses'in son açıklamasıyla birlikte Sarıkaya biyografi projelerinin en çok aranan kadın oyuncusu konumunu güçlendirdi.

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