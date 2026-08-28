Londra'da Börekçi Açan Halit Ergenç'in Satışları 2 Tonu Aştı

Usta oyuncu Halit Ergenç Londra'da börekçi açtı. Yoğun ilgi gören işletmenin satışları 2 tonu aştı.

Londra'da Börekçi Açan Halit Ergenç'in Satışları 2 Tonu Aştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:37

Televizyon ve sinema dünyasında canlandırdığı karakterlerle uluslararası bir kariyere imza atan Halit Ergenç rotasını gastronomi sektörüne çevirdi. Başarılı aktör, iş insanı İzzet Hızlı ile ortaklık kurarak Türkiye’nin köklü börek markalarından birini İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşıdı. Başkentte kapılarını açan işletme geleneksel Türk lezzetlerini modern bir sunumla İngiliz tüketicilerle buluştururken kısa sürede kentin popüler mekanları arasına girdi.

Dizi Hayranları Mekana Akın Etti

"Muhteşem Yüzyıl" ve "Binbir Gece" gibi dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımlarla küresel bir tanınırlık kazanan usta oyuncunun yeni girişimi yurt dışındaki hayranlarının da dikkatini çekti. Son dönemde "Kral Kaybederse" dizisiyle adından söz ettiren Ergenç'i görebilme umudu taşıyan turistler işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Rus bir hayranın ünlü aktörle karşılaşma arzusuyla mekanı ziyaret etmesi Türk televizyon dizilerinin sınırları aşan gücünü bir kez daha tescilledi. Farklı ülkelerden kente gelen ziyaretçiler hem otantik hamur işlerini tadıyor hem ünlü sanatçıyla karşılaşma fırsatı arıyor.

Satış Miktarı İki Tonu Geride Bıraktı

Geleneksel tariflerle hazırlanan börek çeşitleri açılışın ardından Londra sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerel halkın ve kente gelen yabancı turistlerin beğenisini toplayan şubelerdeki toplam satış miktarı çok kısa sürede iki tonu aştı. İngiliz mutfak kültürüne alternatif bir tat sunan marka elde ettiği yüksek satış hacmiyle ticari alanda dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı.

Başkent Genelinde Yeni Şubeler Açılacak

Gördükleri yoğun ilgiden memnuniyet duyan Halit Ergenç ve ortağı İzzet Hızlı Londra'daki varlıklarını güçlendirmek amacıyla yeni adımlar atıyor. Müşteri taleplerine hızlı yanıt vermek isteyen ikili başkentin farklı noktalarında yeni şubeler açarak hizmet ağını genişletme kararı aldı. Sanat kariyerindeki titizliğini ticari girişimine de yansıtan usta aktör Türk mutfağının seçkin tatlarını uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.

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