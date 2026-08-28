Susuz Yaz Dizisinin Kadın Başrolü Lizge Cömert Oldu

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinde Mert Ramazan Demir'in partneri Bahar'ı Lizge Cömert canlandıracak.

Susuz Yaz Dizisinin Kadın Başrolü Lizge Cömert Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:46

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı’nın kaleme aldığı ölümsüz eser "Susuz Yaz" dizi projesi olarak televizyon ekranlarına geliyor. Ay Yapım’ın yeni yayın dönemi için titizlikle hazırladığı yapım sonbahar sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Türk sinema tarihinin başyapıtları arasında kabul edilen 1963 yapımı sinema filminde Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı "Bahar" karakteri için yapım şirketi geniş çaplı bir oyuncu arayışı sürdürüyordu.

Uzun Seçmelerin Ardından Rol Lizge Cömert'in Oldu

Bahar karakterini canlandıracak oyuncuyu belirlemek amacıyla televizyon sektöründen çok sayıda tanınmış ismin yanı sıra genç yeteneklerle de kapsamlı deneme çekimleri gerçekleştirdi. Yapım ekibinin yürüttüğü titiz görüşmeler ve kamera önü performans değerlendirmelerinin ardından rolün sahibi netleşti. Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Lizge Cömert projenin kadın başrolü oldu. Cömert sinema tarihinde derin izler bırakan Bahar figürünü modern bir televizyon anlatısıyla yeniden izleyiciyle buluşturacak.

Mert Ramazan Demir ile Başrolü Paylaşacak

Yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dramada Lizge Cömert genç kuşağın başarılı aktörü Mert Ramazan Demir'in partneri olacak. İki popüler oyuncunun bir araya gelmesi şimdiden televizyon izleyicileri ve dizi takipçileri arasında güçlü bir beklenti yarattı. Dizinin yaratıcı kadrosunda da televizyon dünyasının tecrübeli isimleri yer alıyor. Eserin çarpıcı senaryo uyarlamasını Sema Ergenekon kaleme alırken projenin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Yusuf Pirhasan oturuyor.

Çekimler Adana'nın Doğal Atmosferinde Başlıyor

Toprak mülkiyeti, su kavgası ve insan tutkularını merkezine alan hikayenin çekimlerini yapım ekibi Adana’da gerçekleştirecek. Çukurova’nın bereketli toprakları ve kendine has coğrafi dokusu anlatının dramatik atmosferine güçlü bir görsel zemin oluşturacak. Ön hazırlık süreçlerini eksiksiz tamamlayan teknik ekip ve oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde Adana'da sete çıkarak çekim maratonunu başlatacak.

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